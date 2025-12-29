Nuevo superintendente de la Sunedu es rechazado por las universidades públicas

La designación de Vicente Paul Espinoza Santillán como nuevo superintendente de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ha generado un fuerte rechazo por parte de las universidades públicas del país. La Asociación de Universidades Nacionales del Perú (AUNAP) anunció que no reconocerá su nombramiento —aprobado por el Consejo Directivo de la Sunedu el martes 23 de diciembre— al considerar que el proceso careció de legitimidad y representatividad.

En un pronunciamiento público, la AUNAP afirmó que la elección se realizó sin la participación efectiva de los representantes legítimos de las universidades públicas, lo que —según señalaron— vulnera los principios que rigen la designación del titular de la Sunedu. “Las universidades públicas comunican de manera expresa que desconocerán cualquier designación de un superintendente de la Sunedu que se apruebe mañana o en fechas posteriores, si esta se realiza sin la participación efectiva de los representantes legítimos”, advirtió la asociación.

Además, las universidades cuestionaron la rapidez del proceso, señalando que no se habría respetado la voluntad democrática del sistema universitario público. A esta crítica se suma la preocupación por una posible influencia de intereses externos en la elección, lo que —a juicio de la AUNAP— pone en riesgo la autonomía institucional y el rol fiscalizador de la Sunedu.

En este contexto, la asociación exigió un pronunciamiento público del Ministerio de Educación, del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, y del titular del Concytec, Ernesto Atién. “Su silencio, en estas circunstancias, resulta sumamente grave y compromete la credibilidad del Estado frente al sistema universitario”, señalaron.

SUPERINTENDENTE CUESTIONADO

Vicente Paul Espinoza Santillán es doctor en Derecho, magíster en Gobernabilidad y Desarrollo Organizacional, y abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Sin embargo, su nombramiento ha sido objeto de críticas, debido a su cercanía con el exsuperintendente Manuel Castillo, bajo cuya gestión se promovieron cambios en el modelo de licenciamiento universitario, considerados por diversos sectores como parte de una contrarreforma.

A esto se suma una investigación de Ojo Público, que reveló que familiares cercanos de Espinoza Santillán registraron órdenes de servicio con la Sunedu por más de 100 mil soles. Según el reportaje, María Lilia Alarcón —pareja del hijo del nuevo superintendente— recibió nueve órdenes de servicio por más de 54 mil soles entre junio de 2023 y septiembre de 2024. Por su parte, Rubén Salcedo —suegro de Espinoza— obtuvo dos órdenes por más de 60 mil soles entre marzo y julio de 2023.

