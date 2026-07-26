Vuelve el Congreso bicameral: detalles de la histórica juramentación luego de 34 años

El viernes 24 de julio, se llevó a cabo la instalación de la Junta Preparatoria del Congreso y la juramentación de los Senadores y Diputados para el periodo legislativo 2026-2031. De esta manera, Perú volvió a tener un Parlamento bicameral después de 34 años, cuando Alberto Fujimori dio un autogolpe de Estado, el 4 de abril de 1992.

Para el senador fujimorista Alejandro Aguinaga, “en estos momentos era necesario la bicameralidad”. En esa misma línea, su compañera de bancada, Martha Moyano, sostiene que terminar con la cámara única era “parte de la renovación, parte de las situaciones que cambian en un país”. “Ahora tenemos una bicameralidad y esperemos que se pueda seguir trabajando y corregir algunos actos que no estuvieron bien”, añadió.

Silvana Robles, de Juntos por el Perú, por su parte, señaló que no tenía expectativas respecto a la configuración del Congreso. “La cámara alta es una cámara reflexiva, es una cámara que espero un mejor estudio de los proyectos de ley”, afirmó.

Los nuevos ‘padres de la patria’ fueron convocados a las 9:00 am, pero algunos llegaron a las 8:00 am. “Me gusta estar temprano, porque hay que respetar las reglas (…). Es una conducta además nuestra presidente. Es bien puntual”, mencionó Jorge Velásquez, senador de Fuerza Popular.

INCIDENTES EN LA CÁMARA ALTA

En la Cámara de Senadores, la jornada estuvo marcada por algunas particularidades. Absalón Vásquez, de Renovación Popular, quien ingresó por Rafael López Aliaga, sufrió una caída cuando se dirigía al estrado. “Es para ver los reflejos… hay Absalón para rato”, dijo el exministro de Agricultura de Alberto Fujimori.

En su turno, José Mercedes Castillo, de Juntos por el Perú, juramentó por la libertad de su hermano, Pedro Castillo, pero diez minutos de la ceremonia, el ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra, anunció que el indulto al expresidente era improcedente.

Así como Norma Yarrow, Jaime Quito también se negó a recibir la medalla de manos de Miguel Torres, el presidente de la Junta Preparatoria del Nuevo Congreso y tampoco quiso tomarse la foto protocolar con el equipo de transición.

Detrás de las fotos y sonrisas entre los congresistas, se gestaban las negociaciones para las Mesas Directivas del Senado y Diputados, que se realizó dos días después. “Nosotros hemos venido dialogando entre Juntos por el Perú, Obras y Buen Gobierno y Ahora Nación”, contaba Ruth Luque. Por otro lado, Aguinaga, aseguraba que se estaban juntando “los grupos que podrían tener cierta afinidad ideológica, comunistas, caviares, y los otros bloques que representan a una derecha”. Finalmente, Torres se impuso a Daniel Barragán, de Obras, para presidir la Cámara Alta.

JURAMENTACIÓN DE DIPUTADOS

Horas después, a las 4 de la tarde, llegó el turno de los 130 diputados. Entre ellos, Yenifer Paredes, de Juntos por el Perú, quien viene siendo investigada por el ‘Caso Anguia’, por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos. De acuerdo con la tesis fiscal, se le acusa de favorecimiento ilícito en licitaciones y obras públicas en distintas municipalidades. El policía que la persiguió hasta Palacio de Gobierno, en donde ella se escondió, fue el ahora también diputado Harvey Colchado, de Ahora Nación.

“Esas son situaciones que se han dado en su debido momento. Él era un funcionario público y se entiende el trabajo también, el trabajo que tenía que realizar como funcionario, ahora las situaciones se han cambiado. Ahora es un tema más político, yo creo que los roles se han invertido”, dijo Olver Peña, de Juntos por el Perú.

Sobre la presencia de Paredes en el Poder Legislativo, Colchado dijo que “por ahora no voy a dar declaraciones sobre ese tipo, estamos en un momento de alegría con mi familia compartiendo”. Sin embargo, aseguró que se daría la mano con ella y “con todos los congresistas, porque hemos venido a conversar”. “He sido preparado para investigar el crimen, y la fiscalización va de la mano con ello. Para que cada funcionario público haga su trabajo”, manifestó.

Jenny Samanez, de Obras, comentó que sentía una “gran emoción porque se ha repetido la historia”, debido a que su padre, Jorge Samanez Tizón, también fue elegido para el mismo cargo. “Mi padre fue diputado hace 70 años y fue también el más votado por el departamento de Apurímac. He venido con una cábala que es su insignia de diputado, se la voy a enseñar…la he tenido puesta todo el tiempo. Esta es la insignia que le ponían a los diputados hace 70 años”, contó.

Tanto senadores como diputados recibieron sus herramientas de trabajo, las que usarán en los próximos cinco años. “Es una laptop, una lectora de votación, y un celular para pasar lista (…). Eso es parte de la función”, explicó Colchado. “Estoy hecho un ekeko”, decía Rossana Alayza, diputada del Partido del Buen Gobierno.

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