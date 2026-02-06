País para Todos renuncia a la franja electoral y despide a encargados de contratos con medio de comunicación

Respuestas. El partido donde postula a la presidencia Carlos Álvarez, País para Todos, anunció que ya no accederán al beneficio económico de la franja electoral tras escándalo que reveló el uso de 642 mil soles para emitir propaganda política por el medio de comunicación llamado Nativa Noticias, fundado por el exaprista Miguel del Castillo, quien renunció por presiones al partido Primero la Gente por el mismo conflicto.

El anuncio oficial de la organización se da luego de que el comediante Álvarez, su candidato principal, declarase públicamente una posible deserción de la carrera electoral si su partido no realiza una investigación interna que expulse a los supuestos involucrados y no se dé una respuesta inmediata. A pesar de ello, País para Todos respondió que “no hubo indicios de corrupción”, solo altibajos de un “partido nuevo”, pero removió a los responsables de la ejecución de gastos comunicacionales.

“Luego de analizar de manera exhaustiva dicho informe, ha quedado absolutamente claro y de forma categórica que no ha existido ningún beneficio indebido ni acto de corrupción. Lo ocurrido responde a un escenario de inexperiencia en la distribución estratégica de la franja electoral, propio de un partido nuevo“, señala el comunicado respaldado por el presidente del partido, Vladimir Meza Villareal.

El partido argumenta que ha retirado a los encargados de dicha área debido que “existe una responsabilidad estrictamente política, razón por la cual se ha decidido separar de sus cargos a los responsables de la distribución de la franja electoral.

La carta concluye saludando al Ministerio Público por iniciar una investigación sobre la Franja Electoral y destacaron la solicitud que Carlos Álvarez exigió a través de sus redes sociales oficiales.

