Más de US$ 200 mil en viáticos: los elevados gastos de los parlamentarios andinos

¿Sabías que en las elecciones del 2021 también se eligieron cinco representantes al Parlamento Andino? La mayoría de peruanos no recuerda haber votado por ellos ni conoce sus funciones. Sin embargo, estos parlamentarios reciben sueldo, asesores, seguridad del Estado y viajes mensuales al extranjero, todo financiado con dinero público.

El Parlamento Andino es un organismo internacional con sede en Bogotá, integrado por Perú, Bolivia, Ecuador, Chile y Colombia. Su misión es promover la integración regional, aunque en la práctica sus actividades pasan desapercibidas. Pese a ello, cada representante cobra S/ 15,600 mensuales, además de viáticos y privilegios propios de un “congresista VIP”.

DE HOTELES CINCO ESTRELLAS A RESOLUCIONES IRRELEVANTES: EL COSTO DEL PARLAMENTO ANDINO

Los actuales parlamentarios andinos son Gustavo Pacheco (Renovación Popular), Leslye Lazo (Acción Popular), Luis Galarreta (Fuerza Popular), Javier Arce (Perú Libre) y Juan Carlos Ramírez (Avanza País). Entre 2021 y 2025, acumularon decenas de viajes no solo a Colombia —sede del organismo—, sino también a destinos como España, Marruecos, Panamá, República Dominicana y Estados Unidos.

La Unidad de Investigación de Latina Noticias reveló que los cinco gastaron más de US$ 205 mil en hoteles y restaurantes de lujo. Solo Pacheco, expresidente del Parlamento Andino, realizó 45 viajes con viáticos que superaron los US$ 70 mil y pasó 243 días en el extranjero con fondos del Congreso. Galarreta hizo 26 viajes por US$ 32 mil; Arce, 37 por US$ 38 mil; Lazo, 33 por US$ 24,500; y Ramírez, 35 por US$ 37 mil. Estas cifras no incluyen los pasajes aéreos, solo alimentación y hospedaje.

El contraste es evidente: mientras disfrutan de viajes y lujos, sus resoluciones son casi irrelevantes. Entre ellas figuran declarar al “chancho al palo” como plato emblemático, saludar al Reino de Marruecos por su participación en Qatar 2022 y pedir a Estados Unidos que elimine la visa a peruanos, iniciativa que finalmente quedó sin efecto.

Los privilegios no terminan ahí. Durante la gestión de Eduardo Salhuana en el Congreso, el número de asesores para los despachos andinos pasó de 36 en 2021 a 59 en 2023. Entre los contratados figura el excongresista Javier Velásquez Quesquén, quien fue incorporado como asesor de Gustavo Pacheco.

Para los peruanos, la conclusión es clara: el Parlamento Andino genera más gastos que beneficios. Viajes, hoteles cinco estrellas y viáticos exorbitantes contrastan con la ausencia de resultados tangibles. Aun así, en 2026 volveremos a estar obligados a elegir a un nuevo grupo de parlamentarios andinos… aunque pocos sepan para qué sirven.