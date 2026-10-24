Partido del Buen Gobierno exige a Miguel Torres corregir autógrafa que otorga facultades legislativas al Gobierno

La publicación de la Ley N.° 32743 en el diario oficial El Peruano, que delega al Poder Ejecutivo 27 facultades legislativas en materia del Fenómeno El Niño y Seguridad Ciudadana, ha generado una controversia jurídica, debido a que el documento fue promulgado por el Senado y no por el Congreso de La República.

Al respecto, la Bancada del Partido del Buen Gobierno rechazó este hecho por “presentar evidentes y graves errores de forma”.” Quien da las leyes es el Congreso, no el Senado. Este último solo se encarga, como lo prevé el tercer párrafo del artículo 105 de la Constitución, de remitir las autógrafas de ley para su promulgación. Pero remitir no es lo mismo que dar una ley”, sostiene la agrupación política.

En ese sentido, exigen al presidente del Senado, Miguel Ángel Torres que corrija “de inmediato este error”. “No se puede tolerar este antecedente que no solo es contrario a la Constitución, sino a los principios de separación de poderes, deliberación pública y lealtad constitucional que inspiran nuestra convivencia democrática”, señalan.

¿QUÉ DICEN LAS NORMAS?

El artículo 102 de la Constitución Política del Perú sostiene que es una atribución del Congreso de la República “dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes”.

Por otro lado, en el artículo 37 del Reglamento del Senado se menciona que la Cámara Alta se encarga de “firmar y remitir la autógrafa de ley al presidente de la República para su promulgación”.

TORRES ASEGURA QUE NO HUBO ERROR

El presidente del Senado, el fujimorista Miguel Ángel Torres aseguró, mediante una publicación en su cuenta personal de X (Twitter) que la autógrafa fue remitida al Poder Ejeutivo conforme a la Carta Magna y al Reglamento de la Cámara Alta. Afirmó que “el procedimiento seguido se encuentra dentro del marco normativo vigente”.

Óscar Retto, en cambio, le envió un oficio a Torres para que se corrija la publicación. Según el presidente de Diputados, “la manifestación de voluntad del Congreso de la República reside en sus dos Cámaras y, en el caso del procedimiento legislativo, esta atribución es compartida por cada Cámara”.

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