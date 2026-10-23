JPP presentará demanda de inconstitucionalidad ante el TC por aprobación de facultades

Los senadores de Juntos por el Perú (JPP) presentarán una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por la aprobación del pedido de facultades solicitads por el Poder Ejecutivo.

En un comunicado, el partido político indica que tomaron esta decisión “frente a las decisiones que consideramos contrarias al orden constitucional adoptadas durante el tratamiento y aprobación de estas facultades”.

“Hacemos un llamado a las fuerzas democráticas y al movimiento ciudadano y popular para que, desde el ejercicio de la democracia participativa, actuemos solidariamente frente a los embates del Fenómeno El Niño y la inseguridad ciudadana que golpean a nuestro pueblo, exigiendo respuestas efectivas del Estado”, añaden.

¿QUÉ PASÓ EN EL SENADO?

El miércoles 21 de octubre, el Pleno del Senado acortó otorgar 27 facultades legislativas al Gobierno en dos materias: lucha contra la inseguridad ciudadana y medidas para enfrentar el Fenómeno El Niño.

Sin embargo, debido a que siete de estas no se encotraban originalmente en el dictamente aprobado en la Cámara de Diputados, el Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación y Juntos por el Perú expresaron su desacuerdo de añadir más elementos a los 20 pactados por la oposición.

TORRES Y RETTO SE PRONUNCIAN

Otra polémica surgió cuando el dictamen de las 27 facultades aprobadas fue publicado en el diario oficial El Peruano, ya que la autógrofa fue promulgada solo por el Senado, en lugar del Congreso en su conjunto.

“Las leyes y la delegación de facultades son del Congreso (arts. 90, 102 y 104). No es caso fiscal. Es ley rectificatoria y responsabilidad política del presidente del senado que debería reclamarse censurándolo”, manifestó el abogado Luciano López por medio de X (antes Twitter).

El presidente de la Cámara Alta, Miguel Ángel Torres dijo a través de la misma red social que la autógrafa fue suscrita y remitida al Gobierno conforme a la Constitución Política del Perú y al Reglamento de la Cámara Alta. “El procedimiento seguido se encuentra dentro del marco normativo vigente”, aseguró.

Por su parte, Óscar Retto requirió, a través de un oficio dirigido al legislador fujimorista, que se corrija la publicación. “La manifestación de voluntad del Congreso de la República reside en sus dos Cámaras y, en el caso del procedimiento legislativo, esta atribución es compartida por cada Cámara”, se lee en el documento.

VIDEO RECOMENDADO