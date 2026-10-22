Gobierno anunció bonos y subsidios ante el Fenómeno El Niño: conoce los beneficiarios, montos y cuándo inician

Para mitigar el impacto económico ante la llegada del Fenómeno El Niño, el Gobierno presentó un plan de contingencia por un valor adicional de 18,000 millones de soles. La estrategia contempla la entrega de bonos para la población vulnerable, financiamiento para obras de infraestructura y liquidez para el sector privado.

Distribución del presupuesto de contingencia

Según detalló la presidenta Keiko Fujimori, los S/ 18,000 millones destinados a enfrentar la emergencia climática se distribuirán de la siguiente manera:

S/ 13,000 millones: Obras de infraestructura.

S/ 2,500 millones: Entrega de bonos económicos.

S/ 2,000 millones: Mantenimiento de obras existentes.

S/ 500 millones: Subsidio a los combustibles.

Bonos de contingencia: ¿Quiénes serán los beneficiarios?

El ministro de Economía, Elmer Cuba, explicó que el Ejecutivo entregará bonos transitorios de 3 a 4 meses con el fin de proteger el ingreso familiar y contrarrestar los efectos de la inflación.

Los bonos van a estar dirigidos a cuatro grupos clave:

Familias del sur: Afectadas por la pérdida de ganado o cultivos. Familias del norte: Perjudicadas por el exceso de lluvias. Zonas urbanas de riesgo (como Lima): Población vulnerable afectada por el desborde de ríos y huaicos. Pensionistas: Jubilados de la ONP y otros sectores en situación de vulnerabilidad.

Cronograma de ejecución

Diciembre: Inicio del pago de bonos a jubilados y sectores vulnerables.

Enero: Arranque del grueso de la inversión pública y mantenimiento de infraestructura.

Medidas para el sector privado y laboral

Para evitar el quiebre de empresas y Mypes, el plan de contingencia contempla medidas de liquidez e instrumentos laborales de emergencia.

Entre estas disposiciones, se evalúa habilitar la suspensión perfecta de labores, figura utilizada previamente durante la pandemia. Al respecto, el titular de Economía señaló que se buscará apoyar a los trabajadores suspendidos mediante los bonos económicos temporales mientras las empresas estabilizan su operatividad.

Asimismo, las partidas destinadas a mantenimiento se enfocarán en la atención prioritaria de colegios, centros de salud, comisarías y carreteras.

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