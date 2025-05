Gustavo Adrianzén responde tras polémicas declaraciones sobre crimen en Pataz

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, señaló que desde el Poder Ejecutivo «en ningún momento dejaron de cumplir con su deber”. Esto tras las polémicas declaraciones que brindó en una anterior conferencia de prensa, donde expresó que no tenían certeza de la veracidad del secuestro de los 13 mineros en Pataz.

“Desde que tuvimos noticia, aún cuando inicialmente la noticia no era corroborada ni confirmada, se dispusieron acciones y operaciones tácticas en lugares y locaciones puntuales señaladas», manifestó Adrianzén en una reciente conferencia de prensa, donde expresó sus condolencias a las familias de mineros asesinados.

Recalcó que desde el Poder Ejecutivo hubo disposición por parte de las autoridades para la búsqueda de los mineros que aún se encontraban secuestrados desde fines de abril.

«Hemos tomado contacto directo con minera Poderosa, y ellos han descartado, repito, la propia minera ha descartado que pudiera tratarse de trabajadores de ellos«, es lo que según Adrianzén, dijo aquel 30 de abril.

Es así como Gustavo Adrianzén intentó explicar sus iniciales declaraciones. Agregó que en ese momento esa era la información que tenían y que provenía de la minera. Señaló además de que tenían como acreditarlo.

Durante su intervención, reiteró que se dispuso acciones desde el primer momento de conocido el hecho. “Desde el inicio, aun cuando la información era preliminar y no confirmada, se dispusieron acciones y operaciones tácticas en los puntos críticos del distrito”, manifestó.

¿QUÉ DIJO ADRIANZÉN EL 30 DE ABRIL?

En anterior conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén señaló que no tenía información sobre el entonces secuestro de los mineros en Pataz. Incluso precisó que no había denuncia alguna al respecto.

“Se recibieron audios que presuntamente daban cuenta de estos secuestros, pero hasta la fecha no tenemos denuncias. Ahora mismo estoy revisando si algo más ha llegado y no tengo variación. No tenemos noticias de que se haya producido el hecho. Patrullas del Ejército y de la PNP están coordinando con las comisarías locales, y se continúa el patrullaje en los puntos críticos del distrito de Pataz. Se ha recibido información extraoficial de terceros no identificados que reiteraría la inexistencia de este hecho”, manifestó Adrianzén

