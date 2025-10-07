PCM adelanta reunión con transportistas ante ola de criminalidad: conoce la nueva fecha

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó que decidió adelantar la reunión con los representantes de los transportistas para abordar la problemática de la ola de criminalidad de la que son víctimas.

Esta reunión, que en la víspera se había convocado para el martes 14 de octubre, finalmente se desarrollará este jueves 9 de octubre desde las 8:30 a.m. El anuncio fue hecho por la PCM a través de sus redes sociales.

“La Presidencia del Consejo de Ministros ha convocado para este jueves 9 de octubre a las 8:30 a. m. a las asociaciones y gremios de transportistas a una reunión de trabajo técnica, con el objetivo de escuchar, dialogar y construir soluciones conjuntas que fortalezcan el servicio de transporte y garanticen la seguridad y bienestar de toda la ciudadanía“, señala la publicación.

CAMBIO DE FECHA

Como se recuerda, el paro de transportistas que se iba a prolongar hasta hoy martes 7 de octubre, finalmente fue levantado. Ello tras la reunión que se desarrolló en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) entre los gremios del sector transporte y diversos representantes del Gobierno, encabezados por el premier Eduardo Arana.

El anuncio fue hecho por Arana, quien estuvo acompañado por Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte. También estuvo presente el ministro del Interior, Carlos Malaver.

Entre los acuerdos a los que llegaron los representantes del Ejecutivo y de los transportistas estaba la instalación de una mesa de diálogo para abordar el problema de criminalidad de la que son víctimas choferes, cobradores y pasajeros del transporte público. Esta iba a iniciar sus funciones el martes 14, pero ahora arrancará este jueves 9 de octubre.

