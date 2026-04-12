PCM anuncia medidas tras decisión del JNE de continuar con votaciones este lunes

La Presidencia del Consejo de Ministros informó que, en atención al pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con respecto a las mesas en las cuales no se distribuyó oportunamente el material electoral en Lima Metropolitana, así como en las circunscripciones de Orlando (Florida) y Patterson (Nueva Jersey), en Estados Unidos, señaló lo siguiente:

1. El Poder Ejecutivo reafirma que ha cumplido y continúa cumpliendo con su mandato constitucional de garantizar el orden interno, la seguridad y el financiamiento para el adecuado desarrollo del proceso electoral en todo el territorio nacional, brindando el soporte logístico y operativo requerido por las autoridades electorales.

2. En atención a lo dispuesto por el JNE, el Gobierno ha instruido a todas las entidades competentes del Poder Ejecutivo a atender con carácter prioritario los requerimientos formulados por la autoridad electoral, a fin de asegurar que los ciudadanos que no pudieron ejercer su derecho al voto puedan hacerlo dentro del horario que dicha autoridad determine.

3. En ese marco, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, así como la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, adoptarán las medidas necesarias para garantizar y facilitar el ejercicio del sufragio en los siguientes locales de votación:

San Juan de Miraflores:

– IE Parroquial Virgen de la Asunción

– IE 6041 Alfonso Ugarte

– IE 6151 San Luis Gonzaga

Lurín:

– IE 7078 Virgen de Chapi

– IE 7098 Rodrigo Lara Bonilla

– IE 7104 Ramiro Priale Priale

– IE 6023 Julio C. Tello Rojas

– IE 7239 Santísimo Salvador

– IE 7267 Señor de los Milagros

– IE 6026 Virgen de Fátima

Pachacámac:

– IE 7261 Santa Rosa de Collanac

– IEP El Universo de César Vallejo

– IE Parroquial Virgen del Rosario

4. Estas medidas incluyen la flexibilización de las condiciones laborales correspondientes, así como el resguardo del orden y la seguridad durante toda la jornada electoral prevista para el 13 de abril.

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