PCM toma esta decisión tras anuncio que paro de transportistas subió de 24 a 48 horas
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), encabezado por el premier Eduardo Arana, anunció que se reunirá con los representantes de los transportistas esta noche. Esto luego de que las asociaciones y gremios de transporte público anunciaron que su paro se había prolongado de 24 a 48 horas.
A través de sus redes sociales, la PCM informó que desde las 7:00 p.m. de este lunes 6 de octubre recibirá a los transportistas con el objetivo de “construir soluciones conjuntas en beneficio del sector transporte y ciudadanía”.
Asimismo, en esta reunión, además de Eduardo Arana, asistirán representantes del Ministerio de Economía, del Ministerio del Interior y del Ministerio de Transportes.