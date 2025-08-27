Exclusiva: Percy Tenorio rompe su silencio y niega vínculos con Santiváñez y Nicanor Boluarte
En medio del allanamiento a la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, y de otros investigados por integrar una presunta organización criminal, vuelve a aparecer en escena la relación entre el abogado Percy Tenorio Gamonal y el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, señalados por posibles vínculos con una serie de delitos.
En ese sentido, descartó mantener algún tipo de vínculo con Santiváñez. Recordó que este solo fue su abogado en el año 2020, durante el proceso por las marchas en que fallecieron dos jóvenes, pero que renunció a su defensa.
“Si fuera mi amigo, me hubiera dado un cargo o ayudado en algo (…) (La última vez que hablé con Santiváñez fue en) 2023. Si yo tuviera una amistad con el señor, por lo menos tendría otra consideración. por eso me extraña”, dijo en exclusiva para Latina Noticias.
Asimismo, enfatizó no haberse reunido con Nicanor Boluarte y destacó que, a pesar del registro videográfico que lo sitúa en su edificio, no tuvo comunicación con él. “Nunca me he reunido con ese señor (Boluarte). En esos videos demuestran que el señor ingresó al edificio, pero no que se reunió conmigo”, añadió.
“NUNCA PEDÍ DINERO A PARODI”
Tenorio también rechazó las versiones que lo vinculan con supuestos cobros irregulares. Sobre el caso del empresario Franco Parodi, explicó que únicamente se apersonó a un proceso a pedido suyo, pero al exigir que le pagara por la revisión de un expediente, fue retirado de inmediato.
“Si no me quiso pagar por ver un expediente, ¿usted cree que me iba a pagar $ 100 mil?”, señaló.
RECHAZA VÍNCULOS CON SANTIVÁÑEZ Y BOLUARTE
Por otro lado, el abogado y policía en retiro respondió a las imputaciones en su contra sobre el supuesto pago de S/ 1 millón que habría recibido por la defensa de 5 generales de la Policía Nacional y su presunta vinculación con el ahora ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.
“Ellos me conocen a mí. 37 años he sido oficial de la Policía y he sido público a raíz del tema de Inti y Bryan. Cuando me han visto, me han dicho si los puedo ayudar (…) pero hasta ahora no nos han pagado. Si (Santiváñez) fuera mi amigo, me hubieran pagado esas defensas, hasta ahora no nos pagan”, puntualizó.
Explicó que ha pasado más de un año y ocho meses sin que él ni los demás abogados que asumieron estas causas reciban remuneración alguna, pese a que se trataba de procesos solicitados por los propios oficiales.
“No nos han pagado, ni a mí ni a ninguno de los abogados que defendemos tanto de la Policía como del Ejército. Hasta ahora estamos ejerciendo una defensa solo por solidaridad con la institución”, afirmó. Asimismo, remarcó que el exministro Juan Santiváñez no tuvo relación con su designación en esos procesos.