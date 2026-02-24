Perfil de Nelly Paredes, ministra de Ambiente de José Balcázar: trayectoria política y cuestionamientos

El 24 de febrero de 2026, el presidente José Balcázar, bajo el mando de su primera ministra, Denisse Miralles, juramentó a Nelly Paredes como la nueva ministra del Ambiente en el régimen de transición de cara a las elecciones generales del 2026. Aunque no es su primera vez en un alto cargo ministerial, Paredes abarca una gran trayectoria, pero también algunas controversias en sus funciones.

Ingeniera agrónoma de profesión, egresada de la Universidad Nacional Agraria La Molina, Paredes tiene 35 años de experiencia aplicando sus conocimientos en gestión pública, políticas, planificación, dirección y evaluación de programas y proyectos de desarrollo ambiental, social, forestal y rural.

Fue directora ejecutiva del Programa Forestal del Serfor-Midagri entre el 2015-2021; asesora de Alta Dirección en el Midagri, directora de gestión de recursos naturales, riesgos y cambio climático del programa Agrorural; y directora ejecutiva del Serfor entre mayo y diciembre de 2024. Sin embargo, tuvo mayor notoriedad en el 2022, cuando fue nombrada ministra de Desarrollo Agrario y Riego por Dina Boluarte hasta setiembre de 2023.

Controversias y cuestionamientos de Nelly Paredes, ministra del Ambiente

A pesar de todo el bagaje político que construyó con sus méritos, Paredes tuvo algunas observaciones, denuncias y frases polémicas durante sus mandatos en altos cargos.

Empecemos por los limones. A mediados del medio año del 2023, el Perú pasaba por una crisis de escasez y alza del precio de este cítrico. Durante esta época, Nelly Paredes era ministra de Desarrollo Agrario y Riego para el gobierno de Dina Boluarte.

En una conferencia de prensa luego de presentar respuestas al Congreso de la República, la ministra respondió a una consulta de un periodista con la siguiente respuesta: “A las ensaladas echémosle un poquito más de sal y vinagre, ahora también se usa la cidra o el limón Tahití”.

En junio de 2023, también fue cuestionada (y casi vacada) por el Congreso luego de que se denunciará la presunta contratación de familiares al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, donde era ministra. Luego, en setiembre del mismo año, la Procuraduría General solicita el inicio de las investigaciones por el caso.

Entre junio y julio de 2024, El Perú se vio sumergido en una crisis por incendios forestales sin precedentes. Tras la catástrofe ambiental, se realizaron varias denuncias contra la gestión de Boluarte. Una de estas fue contra Nelly Paredes cuando estuvo a cargo del Serfor, en conjunto con dos ministros y Gustavo Adrianzén, por la aprobación de la “Ley Antiforestal”, que puede incentivar la deforestación.

Según la defensora ambiental Lucila Pautrat, se denunció a Nelly Paredes junto a los antes exfuncionarios mencionados por los presuntos delitos de avocamiento de procesos en trámite, otorgamiento ilegal de derechos y omisión de actos funcionales ante la respuesta del gobierno de Boluarte, que es investigado por una respuesta deficiente ante la crisis.

