Senador Hugo Ccahuana, de Juntos por el Perú, fue captado durmiendo durante una sesión en el Congreso | VIDEO

El senador de Juntos por el Perú, Hugo Ccahuana, fue captado durmiendo profundamente durante una sesión del Congreso de la República en la que se debatía la aprobación de créditos suplementarios por más de 8.228 millones de soles destinados a financiar acciones ante el Fenómeno El Niño y reforzar la seguridad ciudadana.

Este hecho ocurre pocos días después de que el parlamentario denunciara un asalto armado en su contra en Madre de Dios mientras realizaba labores de fiscalización.

MIRA EL 24/7 DE LATINA NOTICIAS AQUÍ