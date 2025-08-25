Phillip Butters sobre las encuestas presidenciales para el 2026: “Los tres primeros no van a ganar”

El precandidato presidencial de Avanza País, Phillip Butters, restó importancia a las encuestas y aseguró que su estrategia electoral se centra en presentar propuestas claras, como su plan de seguridad ciudadana.

“Los tres primeros en las encuestas no ganan, así lo demuestra la historia. No me preocupo por lo que dicen los sondeos, me ocupo en convencer al Perú”, declaró en entrevista con el programa ‘Sin medias tintas’ de Latina Noticias.

Phillip Butters reveló que en campañas anteriores pidió un análisis comparativo de encuestas a través de inteligencia artificial, pero reiteró que para él los resultados son irrelevantes. “Las encuestas no son importantes”, enfatizó.

Cabe apuntar que Phillip Butters busca consolidar su candidatura presidencial con Avanza País de cara a las próximas elecciones generales del 2026.

