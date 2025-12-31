Poder Judicial rechaza pedido de Fiscalía para declarar ilegal a Fuerza Popular

El Poder Judicial rechazó el pedido de la Fiscalía de la Nación para anular la inscripción del partido político Fuerza Popular, al considerar que dicha medida vulneraría principios fundamentales del orden democrático.

La decisión fue emitida por la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República.

En su resolución, el tribunal señaló que declarar la ilegalidad de una organización política supone un grave sacrificio de derechos civiles como la participación política y la libertad de expresión. Asimismo, concluyó que la demanda presentada no cumplía con los criterios constitucionales de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto.

La sala precisó que la cancelación del partido afectaría el principio de pluralismo político y que no existía una justificación constitucional suficiente para adoptar dicha medida en un Estado democrático.

La solicitud de la Fiscalía de la Nación fue presentada el 18 de septiembre de 2025, amparándose en el artículo 14 de la Ley N.° 28094, bajo el argumento de que Fuerza Popular habría incurrido en actos contrarios a los principios democráticos, como presuntos atentados contra magistrados y periodistas, exclusión de congresistas por disidencia y justificación de violencia.

Sin embargo, la Quinta Sala Constitucional determinó que dichos argumentos carecían de sustento legal y constitucional, por lo que declaró infundada la pretensión de cancelar la inscripción electoral del partido Fuerza Popular.

