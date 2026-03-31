PJ renueva órdenes de captura contra Vladimir Cerrón

El Poder Judicial renovó las órdenes de búsqueda y captura contra Vladimir Cerrón en el marco de la investigación por presuntos aportes al partido Perú Libre. La medida, dispuesta por el juez Leodán Cristóbal Ayala, mantiene la requisitoria a nivel nacional e internacional, ya que el líder político continúa en condición de no habido desde 2023.

Cerrón es investigado por presuntos delitos vinculados al financiamiento del partido, incluyendo lavado de activos y presunta organización criminal. La renovación de las órdenes busca garantizar su ubicación y captura para que enfrente el proceso judicial correspondiente, dado que las anteriores vencían el 29 de este mes.

Su defensa ha presentado recursos ante el Tribunal Constitucional para anular las medidas y permitirle afrontar el proceso en libertad, pero las autoridades sostienen que el riesgo procesal persiste debido a su condición de prófugo.

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