Poder Judicial archiva definitivamente el ‘Caso Cócteles’ contra Keiko Fujimori

El Poder Judicial formalizó el cierre definitivo del proceso denominado ‘Cócteles’. Esta decisión anula las imputaciones del fiscal José Domingo Pérez contra Keiko Fujimori, a quien se le señalaba por presunto lavado de activos y liderazgo de una organización criminal durante las campañas del 2011 y 2016.

La resolución del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional acata la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) emitida en octubre del 2025. El máximo intérprete de la Constitución concluyó que los actos investigados no constituían delitos penales en las fechas referidas. Además, el fallo determinó que no existen pruebas de que el partido Fuerza Popular posea fines ilícitos.

Giulliana Loza, abogada de la lideresa de Fuerza Popular, celebró la medida a través de sus redes sociales: “El Poder Judicial archivó el caso tras ejecutar la sentencia del TC. Se confirmó que no hubo lavado de activos ni organización criminal. El proceso finaliza por falta de base legal y vulneración del debido proceso”, afirmó.

El magistrado a cargo ordenó el sobreseimiento total de la causa contra Keiko Fujimori y su agrupación política. Con esta medida, quedan sin efecto todas las restricciones personales y embargos judiciales que pesaban sobre los implicados, dando por concluida la persecución penal en este expediente.

