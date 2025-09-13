Poder Judicial dicta impedimento de salida del país contra Betssy Chávez por 10 meses

El Poder Judicial, a través del juez supremo provisional Edhin Campos Barranzuela, dictó este viernes un impedimento de salida del país por 10 meses contra la exministra de Trabajo y Cultura, Betssy Chávez Chino.

La medida responde a una solicitud de la fiscal suprema Zoraida Ávalos en el marco de las investigaciones por el presunto delito de rebelión. La Fiscalía sostiene que Chávez habría actuado como cómplice en el intento de golpe de Estado anunciado por el expresidente Pedro Castillo en diciembre del 2022.

#LoÚltimo | Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dispone 10 meses de impedimento de salida del país a la expremier Betssy Chávez Chino, acusada por el presunto delito de rebelión en agravio del Estado. Leer resolución: https://t.co/cvPW6kqFo3 pic.twitter.com/o7vjMIuYsS — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) September 13, 2025

El requerimiento de impedimento de salida se produce luego de que el Tribunal Constitucional (TC) anulara la orden de prisión preventiva contra Chávez. La exministra permaneció ocho días en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos, hasta que se declaró fundado un habeas corpus presentado por su defensa legal, que denunció la falta de sustento judicial en su detención.

Con la nueva disposición judicial, Chávez no podrá abandonar el país mientras se desarrollen las diligencias a cargo del Ministerio Público. El plazo de 10 meses busca garantizar su permanencia en el proceso y evitar riesgos de fuga.