Poder Judicial dicta prisión preventiva por cinco meses contra Martín Vizcarra

La tarde de este miércoles 13 de agosto, el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional decidió ordenar prisión preventiva por cinco meses contra el expresidente Martín Vizcarra por los casos Lomas de Ilo y Hospital regional de Moquegua.

La medida fue dictada tras evaluar los alegatos de la Fiscalía y de la defensa de Martín Vizcarra durante la audiencia iniciada a las 9:00 a.m. en la sede judicial ubicada en el Centro de Lima.

Según la hipótesis de la Fiscalía, el expresidente habría recibido coimas superiores a S/ 2.3 millones de empresas constructoras vinculadas a los proyectos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua, precisamente durante la etapa en la que cumplió funciones como Gobernador Regional de Moquegua.

Cabe recordar que el exmandatario acumula tres inhabilitaciones vigentes para ejercer cargos públicos, lo que complica su situación política y legal.

En los días previos a la decisión del Poder Judicial, Martín Vizcarra insistió en su inocencia y denunció que el proceso tenía un sesgo político, algo que el juez desestimó. Por el contrario, consideró como válidos los argumentos de la Fiscalía de que existía peligro de fuga y riesgo de obstaculización de la justicia.

VIZCARRA ESTUVO ACOMPAÑADO DE SU ABOGADO

Es importante precisar que, en la audiencia, Martín Vizcarra estuvo acompañado de su abogado defensor. Asimismo, estuvo presente el fiscal Germán Juárez Atoche, del equipo especial Lava Jato.

Otro detalle que no pasó desapercibido es que a su llegada al juzgado, Martín Vizcarra dijo estar “tranquilo y confiado” en que no acogería el pedido de prisión preventiva solicitado por la fiscalía.

