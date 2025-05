Poder Judicial notifica formalmente la sentencia contra Ollanta Humala y Nadine Heredia

El Poder Judicial, comunicó que en cumplimiento con los plazos procesales, notificó formalmente la sentencia contra el expresidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia por el delito de lavado de activos.

Esto se dio a conocer a través de la cuenta oficial de ‘X’ de la Corte Superior Nacional. En la publicación se precisa que el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional realizó la notificación acorde a los plazos procesales y en consideración de la «complejidad del contenido».

El expresidente Humala Tasso publicó en sus redes sociales que aún no había sido notificado de su sentencia y que esto le impedía «apelar». También señaló que había presentado una queja funcional ante la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial.

#DetencionArbitraria

He presentado una queja funcional a la Autoridad Nacional de Control del @Poder_Judicial_

Hoy cumplo 18 días de detención y el Tribunal, presidido por la jueza Nayko Coronado, no me ha notificado aún de la sentencia, impidiéndome apelar.

También he pedido a… pic.twitter.com/ae3DhrHHMd