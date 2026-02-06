Poder Judicial ordena que Ositrán no fiscalice el Puerto de Chancay

El Poder Judicial ordenó que Ositrán no podra ni fiscalizar, supervisar o sancionar las operaciones de la china Cosco Shipping Ports Chancay Perú S. A. tras declarar fundada acción de amparo de la empresa extranjera.

El Primer Juzgado Especializado de la Corte Superior de Justicia de Lima, señaló en la resolución que el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de uso Público (Ositrán), no tendrá competencia en el Puerto de Chancay a menos que se determine intervención en caso muy específicos donde se muestre ausencia del Indecopi.

Este fallo, que responde también contra la Presidencia de Consejos de Ministros, argumenta que, como la infraestructura fue financiada totalmente con capital de empresa privada y que no existe un contrato estatal, no hay correspondencia de aplicar un régimen fiscalizador del gobierno.

“Ordenar a Ositrán que se abstenga de ejercer -directamente o a través de sus dependencias u organismos técnicos adscritos- sus facultades de regulación, supervisión, fiscalización y sanción con relación a las operaciones y actividades de la parte accionante dentro del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay”, se lee en el documento del fallo.

VIDEO RECOMENDADO