Poder Judicial rechaza nuevamente pedido fiscal de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte

El Poder Judicial, a través de la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional, declaró infundado el recurso de apelación presentado por la Fiscalía y confirmó que la vacada expresidenta Dina Boluarte puede salir del país. Con ello, el pedido de 36 meses de impedimento de salida del país fue rechazado por segunda vez en el marco de las investigaciones por presunto lavado de activos agravado en su contra.

La apelación fue presentada por la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Lavado de Activos para revocar la resolución emitida el último 15 de octubre por el juez Fernando Valdez, en la que declaró infundado el requerimiento para que la expresidenta no pueda abandonar el territorio peruano durante 36 meses.

Finalmente, la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró infundado el recurso de apelación. Considerando que, Boluarte Zegarra deberá seguir siendo investigada por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado en libertad y sin restricciones para viajar.

“(Se resuelve) declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por el representante del Ministerio Público. Confirmar la resolución número cuatro que resolvió declarar infundado el requerimiento de impedimento de salida del país en contra de Dina Boluarte”, se lee en la decisión publicada este martes 23.

ACUSAN RUIDO POLÍTICO

Por su parte, el abogado Juan Carlos Portugal, encargado de la defensa legal de Dina Boluarte, se pronunció tras la decisión: “El ruido político no genera derecho: ¡Sala confirma rechazo de impedimento de salida de Dina Boluarte! No hay prueba, no hay peligro de fuga y la medida no es proporcional”.

En tanto, Portugal indicó que así la decisión de la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional hubiese sido adversa a los intereses de su defendida, ella hubiese aceptado la decisión y afrontado las investigaciones con la “convicción de su inocencia”.

