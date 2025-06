PJ suspende audiencia de prisión preventiva contra Martín Vizcarra: “No voy a fugar”

Este jueves, el Poder Judicial decidió suspender hasta mañana viernes 27 de junio la audiencia en la que se evalúa el pedido de la Fiscalía para que le dicten seis meses de prisión preventiva al expresidente Martín Vizcarra.

Al salir del juzgado, el expresidente aseguró que se presentará a la continuación de la audiencia, descartando cualquier intento de evadir a la acción de la justicia.

“De ninguna manera. Lo digo aquí públicamente: no voy a asilarme, no voy a fugar, voy a dar la cara, porque detrás de la propuesta política que sostenemos como Perú Primero hay millones de peruanos a los cuales les debemos respeto y ese respeto lo demostramos siempre representándolos. Así que siempre tendrán aquí a Martín Vizcarra. Podrán insultarlo, agredirlo, hacer lo que quieran, pero a nosotros no nos van a doblegar”, remarcó.

La audiencia continuará este viernes a las 9:00 am. En caso le apliquen la prisión preventiva, Martín Vizcarra pasaría a estar recluido en el Penal de Barbadillo, donde también se encuentran privados de su libertad los exmandatarios Pedro Castillo, Ollanta Humala y Alejandro Toledo.