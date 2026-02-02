Poder Judicial suspende ley impulsada por José Jerí que modificaba manejo de las cajas municipales

El Poder Judicial ha concedido una medida cautelar que suspende de manera provisional los efectos de la ley que modificaba el manejo de las cajas municipales de ahorro y crédito en el país.

Esta decisión se da en respuesta a una demanda presentada por la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo contra el Congreso y el Poder Ejecutivo, en la que se impugnaba la norma impulsada y firmada por el presidente José Jerí.

La modificación legal planteaba que la Confederación Nacional de Comerciantes (Conaco), organización con la que Jerí tiene vínculos previos, tuviera un asiento en los directorios de todas las cajas municipales del país. Esto abría la puerta a una posible mayor injerencia política del gobierno central en la gestión de estas entidades financieras, afectando su autonomía. La medida provocó controversia debido a su potencial impacto en la independencia de las cajas municipales, las cuales son clave para el financiamiento de pequeñas y medianas empresas a nivel local.

DECISIÓN DEL PODER JUDICIAL

En su resolución, el Poder Judicial consideró que la medida cautelar era necesaria para evitar un daño irreversible. El juzgado destacó que, de no suspenderse la norma y finalmente declararse su inconstitucionalidad, los efectos sobre la autonomía de las cajas municipales no podrían revertirse completamente. Así, mientras se resuelve el fondo del proceso, se suspende temporalmente la disposición que otorgaba mayor influencia política sobre los directorios.

Con esta decisión, la Caja Municipal de Huancayo y otras entidades de su tipo podrán mantener su autonomía administrativa, económica e institucional hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre la legalidad de la reforma. La resolución ha sido aplaudida por diversos sectores que defienden la independencia de las cajas municipales frente a posibles presiones políticas.

VIDEO RECOMENDADO