Premier Ernesto Álvarez tras nueva reunión de José Jerí con empresario chino: “Cayó en una trampa”

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, se pronunció sobre la controversia generada por la visita del presidente de la República, José Jerí, a uno de los negocios del empresario chino Zhihua Yang. El hecho, revelado por el dominical Punto Final, ha suscitado cuestionamientos tanto por las circunstancias en que se produjo como por el perfil del empresario involucrado.

Para el premier, el jefe de Estado habría caído en una “trampa” motivada por su juventud y el entorno de elogios que ha recibido desde su llegada a Palacio de Gobierno.

Álvarez advirtió que la rápida trayectoria política de Jerí podría haberlo llevado a cometer errores de juicio. “En un año ha sido congresista, presidente de la Comisión de Presupuesto, presidente del Congreso y ahora presidente de la República. A los 38 años, yo hubiera tenido una crisis muy fuerte”, declaró. En ese sentido, consideró que a esa edad no se está preparado para afrontar tantos cambios y responsabilidades en tan poco tiempo, lo que habría facilitado que terceros intenten influir en él.

DESCONFÍA DE EMPRESARIO CHINO

Respecto al acercamiento con Zhihua Yang, el jefe del Gabinete afirmó que el empresario habría intentado rodear al presidente con propuestas llamativas, como la organización de eventos en la Plaza de Armas. “Cuando alguien halaga a un político, siempre es por algo. Aunque el presidente diga que no le han pedido nada, entiendo que en algún momento hubo un requerimiento y él no lo cumplió”, sostuvo Álvarez, sugiriendo que hubo un intento de obtener beneficios.

El premier también expresó desconfianza sobre las actividades económicas de Yang. “Este tipo de empresarios no vive de las tiendas”, afirmó, en referencia al local comercial ubicado en la calle Capón, del que Yang es propietario. Jerí visitó dicho establecimiento el mismo día en que la Municipalidad de Lima había ordenado su cierre por incumplir medidas. El presidente acudió al lugar usando capucha y gafas de sol, hecho registrado en un video difundido posteriormente.

Álvarez negó que la visita tuviera como objetivo reabrir el negocio. “Nadie llama a un presidente para abrir un local. El video fue grabado dentro de la tienda; ese control solo lo puede tener el empresario o su entorno. Han filtrado las imágenes para perjudicarlo, el empresario o alguien cercano a él”, dijo, agregando que Jerí suele usar ese tipo de vestimenta.

Finalmente, al ser consultado sobre una eventual renuncia, Álvarez fue tajante: aseguró que daría un paso al costado si se comprobara que el presidente o alguien de su entorno incurrió en dolo o actos de corrupción. “Ahí no corresponde seguir luchando. Uno de los grandes males del Perú es la corrupción, y no se puede tener contemplación con ella”, concluyó en entrevista con El Comercio.

