Presentarán moción de vacancia contra José Jerí tras reportaje de Punto Final que develó reunión con empresario chino

Escándalos tras escándalo. El congresista Segundo Montalvo, de la bancada Perú Libre, anunció que presentará moción de vacancia contra el presidente interino de la República del Perú, José Jerí, tras el destape de Punto Final que reveló una reunión clandestina con el empresario chino Zhihua Yang, vinculado a Nicanor Boluarte, hermano de la exmandataria Dina Boluarte.

“La moción de vacancia en marcha. La privatización encubierta de Petroperú y el cuento chino de José Jerí, son un escándalo que merece la máxima sanción política. La incapacidad moral permanente, es su destino”, comentó el congresista Montalvo en su cuenta oficial de X.

Anteriormente, Segundo Montalvo anunció el 9 de enero que inició con la redacción de la moción de vacancia contra Jerí por la declaración del Decreto de Urgencia 010-2025, que supuestamente buscaría privatizar Petroperú.

Comisión de Fiscalización inicia investigación por reunión con empresario chino

En el mismo tenor, la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, presidida por Elvis Vergara Mendoza, ha solicitado a José Jerí información sobre su reunión clandestina con el empresario chino Zhihua Yang. Con ello el organo del poder legislativo busca determinar si existen responsabilidades políticas por aprte del mandatario al sostener el encuentro no programado en su agenda presidencial.

En el oficio N° 0804-2025, la comisión solicitó varios datos en el menor plazo establecido:

1. Fecha, hora y lugar exacto de la reunión sostenida.

2. Identidad completa del empresario con quien se reunió.

3. Temas tratados, acuerdos alcanzados o compromisos asumidos.

4. Relación de las personas que lo acompañaron, indicando cargos, funciones o vínculos institucionales.

5. Explicación expresa de las razones por las cuales dicha reunión no fue registrada ni comunicada

oficialmente, conforme a las normas vigentes.

6. Informar si la Embajada de la República Popular China, tenía conocimiento de esta reunión.

VIDEO RECOMENDADO