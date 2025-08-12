Presentan moción para declarar persona no grata a Daniel Quintero por izar bandera colombiana en isla peruana

La congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, presentó una moción para declarar persona no grata al político colombiano Daniel Quintero, precandidato presidencial, tras izar la bandera de su país en Santa Rosa, Loreto, territorio peruano. La propuesta también solicita al Parlamento exhortar al Ejecutivo a prohibir su ingreso al Perú.

“He presentado una moción para declarar persona no grata e impedir el ingreso al Perú del precandidato colombiano Daniel Quintero. Su provocación al izar la bandera de su país en territorio peruano es una afrenta directa a nuestra soberanía. ¡Esta provocación no quedará impune!”, publicó Juárez en su cuenta de X.

En el documento, Juárez condena las acciones de Quintero, calificándolas como “un acto inaceptable” que vulnera la soberanía e integridad territorial del Perú, en contravención a normas internacionales que reconocen la jurisdicción plena del Estado peruano.

La parlamentaria advierte que este tipo de actos no solo son una provocación política, sino que también amenazan la estabilidad fronteriza y las relaciones bilaterales con Colombia.

“El Congreso de la República tiene el deber de defender la soberanía y el orden constitucional, manifestando una posición firme ante cualquier intento de menoscabar la autoridad del Estado peruano”, señala la moción.