Parada Militar 2026: ¿qué delegaciones extranjeras desfilarán este 29 de julio?

En este, uno de los eventos más esperados de las celebraciones por Fiestas Patrias, desfilarán academias navales, escuelas militares y fuerzas especializadas de seis países a lo largo del tradicional recorrido por la avenida Brasil.

Con motivo del 205.° aniversario de la Independencia del Perú, la Gran Parada Militar y el Desfile Cívico Militar 2026 reunirán a miles de ciudadanos e invitados especiales. El Ministerio de Defensa anunció que este año cerca de 3.000 participantes formarán parte de la ceremonia, entre ellos integrantes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y diversas instituciones.

Asimismo, seis delegaciones extranjeras participarán en el desfile. Se trata de representantes de Chile, Colombia, Ecuador, España, Italia y Panamá, cuya presencia simboliza los lazos de amistad, cooperación y fraternidad entre las naciones. En el caso de Chile, el país vecino estará representado por la Escuela Naval “Arturo Prat”, institución con más de dos siglos de historia.

Por Colombia participará la Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”, alma máter de los oficiales del Ejército Nacional. Ecuador, por su parte, destacará con una delegación que portará su bandera nacional, símbolo que acompaña a sus unidades militares en ceremonias oficiales.

En tanto, España estará representada por alumnos de sus tres academias de formación de oficiales: la Academia General Militar, la Escuela Naval Militar y la Academia General del Aire y del Espacio. Italia participará con alumnos de la Academia Aeronáutica, principal centro de formación de su Fuerza Aérea.

Finalmente, Panamá estará representado por una delegación integrada por ocho cadetes, quienes desfilarán por segunda vez en el Perú como representación extranjera.

Estas delegaciones se sumarán a los contingentes nacionales que recorrerán la avenida Brasil desde las 10:00 a. m., en una ceremonia que se prevé se prolongue hasta la 1:00 p. m., poniendo fin a las actividades oficiales por las Fiestas Patrias 2026.

VIDEO RECOMENDADO