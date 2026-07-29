Parada Militar 2026: hora de inicio, cierres y rutas alternas para este 29 de julio

La avenida Brasil volverá a convertirse este miércoles 29 de julio en el escenario principal de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar Policial 2026, una de las actividades centrales por Fiestas Patrias. El evento, organizado bajo la supervisión del Ministerio de Defensa, reunirá a integrantes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, delegaciones invitadas, veteranos y agrupaciones civiles en homenaje al 205.° aniversario de la Independencia del Perú.

¿A QUÉ HORA INICIA?

La ceremonia está programada para iniciar a las 10:00 de la mañana y se extenderá aproximadamente hasta la 1:00 de la tarde. Sin embargo, los cierres de vías y restricciones vehiculares comenzarán desde las primeras horas del día para permitir la instalación de los dispositivos de seguridad, el traslado de delegaciones y el ordenamiento de los asistentes.

¿CUÁLES SERÁN LAS CALLES CERRADAS?

Debido al desfile, la avenida Brasil permanecerá cerrada en su totalidad, al igual que varias calles cercanas en los distritos de Magdalena, Jesús María, Pueblo Libre, Breña y Cercado de Lima. También habrá restricciones en zonas próximas al Campo de Marte y la plaza Bolognesi, así como en vías ubicadas hasta unos 100 metros del recorrido principal, con el objetivo de mantener libres las rutas de emergencia.

¿CUÁLES SON LOS DESVÍOS?

Ante estas medidas, la Policía Nacional recomendó a los conductores tomar precauciones y utilizar rutas alternas para evitar congestión. Entre las vías sugeridas figuran las avenidas Sucre, Tingo María, Salaverry, General Vivanco, Venezuela, Arica, Alfonso Ugarte, Guzmán Blanco, Del Ejército y José Faustino Sánchez Carrión.

🇵🇪 ¡Planifica tu recorrido con anticipación! 🚧 Con motivo de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026, se implementará un plan de desvío vehicular para garantizar el orden y la seguridad durante esta importante celebración. pic.twitter.com/CCWjVF4bn7 — Mindef Perú (@MindefPeru) July 26, 2026

GRAN PARADA MILITAR 2026: ¿QUIÉNES SE PRESENTARÁN?

Como parte del acto protocolar, el desfile se iniciará con la Gran Banda de Músicos Conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Luego, tras la autorización correspondiente, avanzarán por la avenida Brasil la escolta conjunta, el Estado Mayor Conjunto, delegaciones extranjeras, veteranos de guerra y de la Pacificación Nacional, así como representantes de la Marina de Guerra, Fuerza Aérea, Ejército y PNP.

El público podrá seguir la Gran Parada desde distintos tramos de la avenida Brasil donde no se hayan instalado tribunas oficiales, siempre respetando las zonas de seguridad. Según voceros del Ministerio de Defensa, algunos puntos de ingreso para asistentes sin invitación podrían ubicarse en el cruce de la avenida Brasil con Simón Bolívar, cerca de la plaza Bolognesi, y también en la intersección de Brasil con Javier Prado.

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