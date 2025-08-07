Dina Boluarte: “soberanía nacional no está en conflicto y no hay tema pendiente con Colombia”

La presidenta Dina Boluarte afirmó que nuestra soberanía nacional no está en conflicto y que no existe un tema pendiente que tratar con el hermano país de Colombia. A través de un mensaje a la nación desde Japón, pidió a la población que mantenga la calma y permanezca unida en este momento.

“La soberanía nacional no está en conflicto, no está con un tema pendiente de tratar, de ninguna manera y así lo dice el tratado del año 1922 y su reconfirmación, por así llamar, con el Protocolo de Río de Janeiro de 1934. En consecuencia, nuestra isla Chinería, con su capital Santa Rosa de Loreto, es jurisdicción peruana y está dentro de nuestra soberanía nacional”, enfatizó.

En tal sentido, agregó que “no hay nada pendiente que tratar con el hermano país del norte, con los hermanos colombianos“.

La presidenta Boluarte felicitó también a las instituciones, políticos y la sociedad en general, por salir de manera unidad a hacer referencia a nuestra soberanía nacional.

“Queridos compatriotas, mantengamos la calma, esa unidad y convicción de defender nuestra soberanía, nuestra democracia y no tenemos por qué ponernos en sobresalto porque no hay un motivo, y menos tenemos un tema pendiente limítrofe con nuestros hermanos vecinos de la región”, subrayó.

VIDEO RECOMENDADO