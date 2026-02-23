Presidente Balcázar se reunió en Palacio con jefes de autoridades electorales

El presidente de la República interino, José María Balcázar, se reunió —durante la tarde del lunes 23— con las cabezas de los organismos electorales en Palacio de Gobierno. En una jornada marcada por reuniones con ministros de la gestión del censurado José Jerí y posibles nuevos integrantes de su Gabinete, el cuál estaría liderado por el economista arequipeño Hernando de Soto.

Según el registro de visitas de Palacio de Gobierno, Balcázar Zelada se reunió, entre las 3:48 y las 5:27 de la tarde, con Piero Corvetto, presidente de la ONPE; Roberto Burneo, titular del JNE; y Carmen Velarde Koechlin, jefa de la RENIEC. Dicho encuentro duró poco más de media hora.

SE COMPROMETIÓ A GARANTIZAR ELECCIONES TRANSPARENTES

Tras asumir el cargo de presidente de la República, José María Balcázar se comprometió —en su mensaje ante el Congreso— a trabajar para garantizar elecciones limpias y transparentes de cara al 12 de abril, día en el que los peruanos acudiremos a las urnas a elegir al próximo jefe de Estado.

“Primero, garantizar al pueblo del Perú que va a haber una transición democrática y electoral pacífica, transparente, que no haya ningún tipo de duda en las elecciones”, fueron las palabras del mandatario.

Finalmente, Balcázar Zelada habría conversado con los jefes de la ONPE, JNE y RENIEC sobre detalles de cómo se viene desarrollando el actual proceso electoral. Durante su mensaje en el Parlamento dijo que apostaría por una transición pacífica hacia unas elecciones limpias que le permita al Perú contar con nuevas autoridades.

