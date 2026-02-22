¿Quién es José María Balcázar? El perfil del congresista que asumió la Presidencia con 13 carpetas fiscales

José María Balcázar, a sus 83 años, se ha convertido en la persona de mayor edad en asumir la presidencia de la República (encargada) en la historia del Perú. Sin embargo, su ascenso al poder no está libre de controversias. Su trayectoria transita entre la magistratura, denuncias por desfalco y cuestionados ejercicios de la abogacía.

DE LA CORTE SUPREMA A LA DESTITUCIÓN

Natural de Cajamarca y graduado de la Universidad Nacional de Trujillo, José María Balcázar desarrolló una carrera como docente y magistrado. No obstante, su paso por el Poder Judicial terminó con una mancha imborrable:

Destitución en 2006: El Consejo Nacional de la Magistratura lo destituyó por vulnerar el principio de “cosa juzgada” al intentar anular una sentencia definitiva de la Corte Suprema.

Caso Banco Wiese: Fue cuestionado por archivar la investigación contra Eugenio Bertini, vinculado a movimientos de dinero de Vladimiro Montesinos hacia paraísos fiscales.

Salida definitiva: En 2021, entre denuncias por prevaricato y abuso de autoridad, cerró su etapa en el sistema judicial.

EL POLÉMICO ROL COMO ABOGADO DEFENSOR

Tras su salida del Poder Judicial, Balcázar regresó al litigio privado, donde asumió defensas que generaron rechazo social:

Caso de violación sistemática: En 2015, defendió a un hombre condenado a cadena perpetua por violar a su hijastra de 9 años. Explotación sexual infantil: Defendió a un sentenciado por captar a una menor de 12 años a través de redes sociales.

DESFALCO EN EL COLEGIO DE ABOGADOS DE LAMBAYEQUE

Uno de los expedientes más graves en su contra es la acusación por apropiación ilícita. Según investigaciones fiscales y pericias contables:

Durante su gestión como decano (2019-2020), se detectó un faltante de más de un millón de soles .

Se identificó que 921,651 soles provenientes del Colegio de Abogados fueron depositados directamente en su cuenta personal de Caja Trujillo.

Juicio Oral: El proceso judicial por este caso está programado para iniciar el 16 de junio .

José María Balcázar ha sido señalado por intentar dilatar este proceso mediante la controvertida “Ley Soto” para lograr la prescripción de los delitos.

SALTO A LA POLÍTICA Y ESCÁNDALOS EN EL CONGRESO

Elegido en 2021 por Perú Libre, José María Balcázar ha protagonizado momentos críticos en el Parlamento:

Matrimonio Infantil: Defendió las “relaciones sexuales tempranas”, argumentando que “ayudan al futuro psicológico de la mujer”, postura que mantuvo incluso durante el debate para prohibir el matrimonio infantil.

Vínculos con Vladimir Cerrón: Ha admitido mantener comunicación con el líder de Perú Libre, actualmente prófugo.

Caso Patricia Benavides: La Fiscalía Suprema presentó una denuncia constitucional en su contra por presunto cohecho. Se le acusa de negociar el nombramiento de su nuera en el Ministerio Público a cambio de votos a favor de la exfiscal de la Nación.

UN PRESIDENTE CON 13 CARPETAS FISCALES

Actualmente, José María Balcázar figura como imputado en 13 carpetas fiscales. Pese a este historial de denuncias por prevaricato, apropiación ilícita y cohecho, su posición política lo llevó a liderar el Congreso y, tras la censura de José Jerí, a la encargatura de la Presidencia de la República.

