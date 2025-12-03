Presidente José Jerí advierte medidas firmes contra migrantes irregulares en el Perú

El presidente José Jerí anunció una línea más estricta frente a la presencia de migrantes irregulares en el Perú, señalando que el país ha alcanzado su límite de atención y que parte de estos grupos está vinculada a problemas de inseguridad ciudadana.

Jerí afirmó que solo podrán ingresar al Perú personas con los permisos correspondientes y que quienes se encuentren en situación irregular dentro del país “tendrán que retirarse”. Según explicó, la falta de acceso al trabajo formal empuja a muchos extranjeros sin documentos a actividades ilícitas, lo que agrava la criminalidad en Lima y otras regiones.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CONTROL FRONTERIZO

El mandatario, en entrevista con RPP, indicó que el Gobierno actuará con mayor firmeza para recuperar la tranquilidad del país. Recordó que la crisis actual responde también a “decisiones y omisiones de gobiernos anteriores”, por lo que las acciones actuales buscan corregir esas brechas.

Además, detalló que la estrategia de seguridad no se basará únicamente en el Plan Bratton, sino también en el Plan Nacional de Seguridad 2013–2018. Asimismo, informó que la próxima semana llegarán especialistas internacionales para conformar un nuevo Plan de Seguridad Ciudadana, que combinará acciones preventivas y reactivas.

José Jerí subrayó que las fronteras son un punto crítico, ya que la falta de control sólido ha permitido el ingreso de irregulares vinculados a delitos. Estas medidas, afirmó, están respaldadas por experiencias de otros países y diagnósticos locales.

PENALES Y LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

El Presidente también defendió sus visitas a los penales, asegurando que no son una puesta en escena, sino una intervención necesaria porque “los penales son una de las fuentes de la planificación criminal”.

Finalmente, sobre el presidente del Inpe, Iván Paredes, Jerí mencionó que, si está dispuesto, deberá programar una prueba de polígrafo en el más corto plazo.