Prófugo de la justicia pidió 1 millón de soles para darle a Nicanor Boluarte a cambio de ser nombrado jefe de Qali Warma, según colaborador eficaz

La Unidad de Investigación de Latina Noticias obtuvo en exclusiva el testimonio de un colaborador eficaz en el caso Qali Warma. Según su declaración ante el Ministerio Público, Víctor Salazar Cóndor habría pedido un millón de soles para otorgárselo a Nicanor Boluarte a cambio de garantizarle la jefatura de la institución. Ese dinero, según la versión, debía provenir de la familia Burga, propietaria de la empresa Frigoinca, a cambio de ser favorecida en contratos con el Estado y evitar fiscalizaciones.

El hermano de la presidenta de la República vuelve a ser señalado en un presunto caso de corrupción ligado a pagos y favorecimientos en torno al programa Qali Warma, en el que los más perjudicados serían los escolares más pobres del país. Víctor Salazar no sería un funcionario cualquiera dentro del esquema, sino el nexo entre la mandataria Dina Boluarte y la familia Burga.

El colaborador eficaz detalló que Salazar aseguró que Nicanor Boluarte le pidió un millón de soles a cambio de designarlo como director ejecutivo del programa en 2022. Este ofrecimiento habría ocurrido en una reunión entre Salazar y los Burga en un local ubicado entre Magdalena y San Isidro.

El testimonio de Salazar resulta clave para confirmar lo dicho, pero el funcionario está prófugo de la justicia desde el 19 de noviembre de 2024, cuando viajó a España y no regresó.

Su abogada, Katherine Cortez Miñán, sostiene que Salazar se encuentra en ese país realizando un doctorado, aunque evitó precisar la universidad ni la ciudad en la que estaría estudiando.

Salazar dejó el Perú un mes después de que Punto Final revelara que Frigoinca —empresa que producía conservas de carne de res y pollo en mal estado— pagó sobornos a funcionarios de Qali Warma para ser favorecida y que sus irregularidades fueran encubiertas.

NEXO ENTRE VICTOR SALAZAR Y NICANOR BOLUARTE

Antes de llegar a Qali Warma, Salazar trabajó en el Programa Nacional de Becas del Ministerio de Educación. En 2014, coincidió con Nicanor Boluarte, quien presidía un comité de contratación de docentes en la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana.

Además, cuando Dina Boluarte fue ministra de Inclusión Social, su hermano gestionó que su amigo de infancia Víctor Torres obtuviera órdenes de servicio en Qali Warma, pese a no cumplir con los requisitos.

Entre 2019 y 2022, como jefe de Supervisión, Monitoreo y Evaluación en Qali Warma, Salazar habría recibido sobornos por S/ 53.500 de parte de Frigoinca, además de su salario, según la Fiscalía.

NEXO ENTRE VÍCTOR SALAZAR Y FREDY HINOJOSA

La investigación también lo vincula a Fredy Hinojosa. Cinco meses después de que este asumiera la jefatura de Qali Warma en 2019, Salazar obtuvo un cargo de confianza.

Al dejar ambos la entidad en 2022, Salazar fue investigado por presuntamente favorecer a proveedores de alimentos con contratos por S/ 179 millones, pese a irregularidades en los documentos y en la calidad de los productos. El Ministerio de Inclusión Social incluso aprobó cubrir sus gastos de defensa legal.

En 2023, cuando Hinojosa era gerente general de la Superintendencia de Bienes Estatales, Salazar recibió órdenes de servicio por S/ 28 mil.

En 2024, ya en el Ministerio de la Producción, mantuvo su vínculo con Frigoinca, cobrando asesorías. La Fiscalía sostiene que percibió S/ 41 mil, dinero depositado en la cuenta de Yohanna Cavero, una subordinada suya en el Programa de Becas, quien negó haber recibido esos fondos.

En una reunión con los Burga, Salazar se habría referido a Hinojosa diciendo: “Él hace lo que yo le digo”.