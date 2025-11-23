Punto Final: reportajes y resumen del programa de este domingo 23 de noviembre

Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa de la semana en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este 23 de noviembre de 2025.

JERÍ Y LA CRISIS DE SEGURIDAD EN TRUJILLO

Esta semana, el presidente José Jerí recibió en Trujillo a nuestro equipo de prensa para abordar la creciente ola de criminalidad que afecta al país. A menos de ocho meses de culminar su gestión, el mandatario ha reiterado su compromiso de enfrentar y derrotar a la delincuencia. El Ejecutivo ha solicitado al Congreso facultades legislativas para modificar y crear leyes vinculadas a la seguridad ciudadana, incluyendo cambios en el sistema penitenciario.

Durante su visita a La Libertad, Jerí recorrió el penal El Milagro, el segundo más hacinado del país, con más de seis mil internos, entre ellos miembros de bandas como ‘El Pulpo’ y ‘La Jauría’.

El jefe de Estado también se refirió a la corrupción dentro del Inpe y a la necesidad de reformar la normativa de telecomunicaciones para fortalecer la seguridad.

LAS POLLADAS DE ‘EL MONSTRUO’

La Fiscalía de Crimen Organizado y la Diviac ejecutaron un nuevo operativo contra Eric Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, quien, pese a estar recluido en una cárcel de Paraguay, continuaba dirigiendo una red de extorsión en el Perú. Con el apoyo de su cómplice prófugo, Jeff Jarol Hidalgo Infante, conocido como ‘Cachete’, una facción de la organización denominada ‘Los Injertos del Norte’ ideó una nueva modalidad para el cobro de cupos: obligar a empresarios y transportistas a comprar tarjetas de “polladas” y “chuletadas” a 20 soles cada una.

Detrás de esa aparente actividad social se escondía el pago semanal de las extorsiones. Según la investigación fiscal, esta estructura criminal habría movido más de seis millones de soles desde 2023 a través de cuentas bancarias prestadas. Latina Noticias accedió en exclusiva a información financiera que revela cómo el uso de cuentas personales prestadas se ha convertido en el motor de un sistema criminal que sigue mutando para evadir el control de las autoridades.

EN BUSCA DEL GRAN HERMANO

Hace un mes, la Unidad de Investigación de Latina Noticias reveló que la empresa Frigoinca, proveedora del extinto programa Qali Warma, realizó depósitos por un total de 77 mil soles a nombre de Óscar Acuña Peralta. De acuerdo con la tesis fiscal, estos pagos habrían tenido como objetivo facilitar el acercamiento con funcionarios de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad —entonces bajo la gestión de su hermano, César Acuña—, con el propósito de influir en la supervisión de la planta de conservas cárnicas de la compañía.

La madrugada del 19 de noviembre, la Fiscalía y la Policía Anticorrupción ejecutaron el operativo “Los Fríos del Hambre”, que incluyó 16 allanamientos en viviendas, oficinas y en el local partidario de Alianza Para el Progreso en Trujillo, además de intervenciones en Lima y Áncash. Uno de los objetivos principales era detener a Óscar Acuña Peralta, quien no fue hallado en su domicilio. Al día siguiente, en exclusiva, Latina Noticias registró la visita del candidato César Acuña a la vivienda recién allanada de su hermano.

El periodista Hernán P. Floríndez presenta nuevas evidencias que detallan la ruta del dinero que llevó a la Fiscalía hasta Óscar Acuña, actualmente buscado por la Policía.

MARTÍN VIZCARRA EN SENTENCIA

Este miércoles 26, a las 9 de la mañana, culmina el juicio oral contra el expresidente Martín Vizcarra con la lectura de sentencia. La Fiscalía ha solicitado 15 años de prisión y 9 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, al acusarlo de recibir 2.3 millones de soles en presuntas coimas vinculadas a las obras Lomas de Ilo y la ampliación del Hospital de Moquegua. Además, pide una reparación civil de 4.67 millones de soles.

Durante los alegatos finales, el fiscal Germán Juárez Atoche afirmó que Vizcarra “vivía de las coimas”, mientras que la defensa, liderada por Erwin Siccha, sostuvo que el exmandatario no intervino directamente en los procesos de licitación y que contaba con solvencia económica propia.

Las empresas Obrainsa, ICCGSA, Astaldi e Incot rechazaron haber sido incluidas como terceros civiles responsables; sin embargo, la Fiscalía presentó correos, cheques y registros contables que confirmarían los pagos irregulares.

En la última audiencia, estuvo presente el hermano del expresidente, Mario Vizcarra, actual candidato presidencial por Perú Primero, quien intentó aclarar sus recientes declaraciones sobre un eventual indulto, señalando que se refería únicamente a un “indulto de pensamiento”.

BECAS SIN FONDO

Punto Final expone irregularidades detrás del último proceso de Beca 18, al que postularon más de 100 mil jóvenes de escasos recursos con la ilusión de acceder a estudios superiores. Aunque el gobierno de Dina Boluarte ofreció 10 mil becas y posteriormente anunció 20 mil más, estas últimas nunca contaron con presupuesto asignado. Pese a ello, PRONABEC y el actual gobierno mantuvieron la convocatoria, permitiendo que miles de aspirantes rindieran un examen por beneficios que, en realidad, no tienen financiamiento.

Documentos oficiales del Ejecutivo y del Congreso, obtenidos por Jorge Dett, confirman que los casi 700 millones de soles necesarios no fueron considerados en el presupuesto 2026. La investigación recoge también testimonios de estudiantes que temen perder su única oportunidad de acceder a la educación superior, en un contexto donde un estudio reciente reveló que uno de cada tres peruanos mayores de 15 años no culminó la escuela y el 15% aún es analfabeto.