Punto Final: reportajes y resumen del programa de este domingo 30 de noviembre

Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa de la semana en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este 30 de noviembre de 2025.

LA CAJERA DE ‘EL MONSTRUO’ REVELA SU PLAN DE FUGA

Erick Hernández Moreno, alías ‘El Monstruo’ apeló la extradición aprobada por la justicia paraguaya porque, según informes de inteligencia peruana, estaría ganando tiempo para ejecutar su plan de fuga en el que participaba Josselyn Guadalupe Balarezo Moreno. Esta mujer, considerada una de las principales cajeras de su organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’ fue detenida el 26 de noviembre. Punto Final estuvo presente durante la captura, realizada 4 días después de que Balarezo retirara 50 mil soles en efectivo, un movimiento que llamó la atención del banco debido a que se trataba de una madre de familia sin oficio conocido. Balarezo reveló que, en los últimos meses, movió más de un millón de soles en sus cuentas, dinero proveniente de las extorsiones a transportistas y mototaxistas de Lima Norte. También confesó que viajaba constantemente a Brasil y Paraguay para entregar personalmente el dinero a los emisarios de El Monstruo. Además, declaró ante nuestras cámaras que recibía órdenes directas de Erick Hernández a través de videollamadas realizadas desde el penal de Paraguay.

VIZCARRA Y CASTILLO TRAS LAS REJAS

Esta semana, dos expresidentes fueron sentenciados y condenados a purgar prisión en el penal de Barbadillo. Martín Vizcarra Cornejo y Pedro Castillo Terrones se suman a Alejandro Toledo Manrique y Ollanta Humala Tasso, ya recluidos en la llamada cárcel presidencial. Vizcarra recibió una condena de 14 años de pena privativa de la libertad por aceptar sobornos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua, en el caso “Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua”. Mientras tanto, la Corte Suprema sentenció a Pedro Castillo Terrones y a sus exfuncionarios Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta únicamente por el delito de conspiración para la rebelión, durante el fallido intento de autogolpe del 7 de diciembre del 2022. Punto Final estuvo durante la lectura del adelanto del fallo y entrevistó a un abogado penalista sobre los beneficios penitenciarios que Castillo podría obtener debido a la retipificación del delito de rebelión a conspiración para la rebelión.

ALCALDE DE COMAS ESTÁ PRÓFUGO

Desde el viernes, el alcalde de Comas, Ulises Villegas se encuentra prófugo de la justicia tras ser condenado a 6 años de prisión efectiva por colusión agravada. La Corte Superior de Lima confirmó la sentencia dictada en abril de este año, relacionada con un caso que se originó en el 2017, cuando Villegas, como representante legal de su empresa Udel Group Constructores y Servicios Generales, se coludió con los funcionarios de la municipalidad de Independencia para entregar una obra pública inconclusa, en perjuicio de dos asentamientos humanos del distrito, generando un daño al Estado superior a 304 mil soles. El alcalde, perteneciente a Somos Perú, partido del presidente Jerí, también fue inhabilitado por 5 años. Punto Final investigó a la empresa del alcalde y descubrió que esta fue transferida a su hermano, pero luego regresó a manos de su esposa. Esa misma empresa ha obtenido decenas de contratos por miles y miles de soles en la municipalidad de Puente Piedra, también dirigida por un militante de Somos Perú. Asimismo, tuvo acceso a información sobre sus presuntos vínculos con un investigado por extorsión, Adam Smith Lucano Cotrina, alías El Jorobado.

CEMENTERIO DE AMBULANCIAS NUEVAS

En diversas ocasiones hemos denunciado el extenso tiempo que los pacientes deben esperar para obtener una cita ambulatoria o acceder a una operación debido a la falta de personal de salud. Esta semana, este dominical ingresó al Hospital de la Policía, en Jesús María, y en el estacionamiento encontró 25 ambulancias nuevas, modelos Toyota Hillux 2026 y Peugeot Boxer 2025, que llevan más de seis meses empolvándose en ese lugar. Estas unidades fueron adquiridas en el 2024, durante el gobierno de Dina Boluarte, por un monto superior a 4.6 millones de soles. El contrato establecía un plazo máximo de 60 días para su entrega. A pesar de que ese plazo venció hace meses y los vehículos ya tienen placas, el Ministerio del Interior no los distribuye ni asigna presupuesto para ponerlos en funcionamiento. Mientras tanto, en Cañete, Pucallpa, Cerro de Pasco y Tumbes hay ambulancias inoperativas, abandonadas u oxidadas, y sus reemplazos nuevos siguen paralizados en Lima.

AEROPUERTO Y TARIFAS

El anuncio de la nueva tarifa de impuesto al pasajero de tránsito, conocido como TUUA de transferencia, en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, a partir del 7 de diciembre, generó controversia entre los gremios de aerolíneas y turismo. El 23 de noviembre, Ositrán informó que, desde esa fecha, se cobraría a los pasajeros en conexión internacional 11,86 dólares (IGV incluido) y 7,45 dólares a quien realiza conexión nacional o doméstica. La medida se estableció en cumplimiento de la Adenda Nro. 6 del Contrato de Concesión suscrito el 13 de marzo del 2013. Ese mismo año, la Contraloría elaboró un informe en contra de dicha adenda, argumentando que afectaría la esencia del terminal moderno, construido para funcionar como hub, es decir, un gran conector de vuelos de diferentes rutas. En julio de este año, la Defensoría del Pueblo también emitió un informe recomendando la anulación de la adenda alegando la existencia de vicios en su implementación. Punto Final entrevistó a todos los involucrados en este tema, con especial énfasis en los pasajeros internacionales que utilizan el Jorge Chávez para realizar conexiones.

PARTIDOS POLÍTICOS ELIGEN A CANDIDATOS

Este domingo se desarrolló la primera jornada del proceso interno de selección de candidaturas rumbo a las Elecciones Generales del 2026. Este proceso contempla dos modalidades: la cerrada (un militante, un voto) y la indirecta: elección mediante delegados. De las 39 organizaciones políticas, solo dos: Apra y Renovación Popular, optaron por la modalidad cerrada. En total, 82 mil militantes de ambos partidos están habilitados para votar. En el caso del Apra, eligen entre 15 listas, mientras que en Renovación Popular la votación se realiza sobre una lista única. Ambas organizaciones políticas deben superar el 10% de participación. Las otras 37 agrupaciones aplican la modalidad indirecta. Además, también eligen a sus delegados, quienes el próximo domingo 7 determinarán finalmente a sus candidatos. La ONPE supervisa el desarrollo de la jornada en 373 locales de votación en todo el país, desde las 8am hasta las 3pm. Punto Final realiza una crónica sobre esta etapa clave, cuyos resultados delinearán buena parte de la configuración de las listas electorales que competirán en abril del 2026 y definirán las propuestas para la Presidencia, Congreso (Senado y Cámara de Diputados) y el Parlamento Andino.

