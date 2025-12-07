Punto Final: reportajes y resumen del programa de este domingo 7 de diciembre

Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa de la semana en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este 7 de diciembre de 2025.

EL INCOR AL BORDE DE UN PARO

El INCOR fue durante años un símbolo de excelencia médica. Las operaciones cardiovasculares más complejas se realizaban en este Instituto Nacional Cardiovascular de Essalud gracias a su personal altamente especializado y a su tecnología de punta. Sin embargo, Punto Final ingresó a sus instalaciones y encontró una realidad alarmante: decenas de niños con cardiopatías esperan una cirugía que no se realiza por la falta de insumos y por equipos esenciales que llevan meses malogrados. Médicos y enfermeras denuncian además problemas de gestión, burocracia y escasez de recursos que han debilitado gravemente el funcionamiento del instituto. Esta crisis no solo afecta la reputación del INCOR, sino que pone en riesgo la vida de numerosos pacientes que necesitan una operación urgente para seguir viviendo.

INSEGURIDAD SIN CONTROL: ATENTADO EN CERRO AZUL

En plena etapa de elecciones internas, dos candidatos fueron atacados a balazos por sujetos que se movilizaban en moto. El primero fue el abogado Percy Ipanaqué Navarro, candidato al Congreso por Juntos por el Perú, quien fue asesinado en Castilla (Piura) el viernes 28 de noviembre. Cuatro días después, Rafael Belaúnde Llosa, candidato presidencial por Libertad Popular, sufrió un atentado cuando salía de su propiedad en Cerro Azul, Cañete, al sur de Lima. Si bien ninguno de los dos casos apunta a un móvil político, ambos evidencian la grave inseguridad que vive el país. El propio presidente del Jurado Nacional de Elecciones incluso ha pedido articular esfuerzos para garantizar la seguridad de los candidatos y anunció la adquisición de chalecos antibalas para los miembros de los jurados electorales especiales. Punto Final reconstruyó minuto a minuto el atentado contra Belaúnde Llosa en Cerro Azul: su testimonio, las evidencias y las imágenes captadas por una cámara de seguridad que registró a los posibles agresores.

LÍOS PRIMARIOS EN CAMPAÑA

Hoy, se llevó a cabo la segunda fecha de las elecciones internas. 37 organizaciones políticas (34 partidos y 3 alianzas electorales) eligieron, a través de sus delegados, a sus candidatos para la presidencia y al Congreso (Senado y Cámara de Diputados) y el Parlamento Andino. Según la ONPE, se registraron 1206 delegados en 77 mesas de votación distribuidas en 31 locales en todo el país. Aunque la jornada se desarrolló con normalidad en la mayoría de los partidos, la situación es distinta en Acción Popular. Punto Final investigó los conflictos internos en el partido de La Lampa, donde se han reportado denuncias de fraude y cambios de delegados en los últimos días. Tuvo acceso a un audio que involucra a la presidenta del comité electoral de Acción Popular, Cinthya Pajuelo, en el que se mencionan sobornos de dinero y ofrecimiento de puestos de trabajo para favorecer la candidatura de Alfredo Barnechea.

¿QUIÉN REALMENTE MANDA EN EL MINEM?

El jueves 4 de diciembre, cerca de la medianoche, el pleno del Congreso aprobó la propuesta técnica del Ejecutivo de ampliar el REINFO hasta diciembre del 2026 y de rechazar la reincorporación de los 50 mil mineros ilegales que habían sido retirados del registro. La comisión permanente deberá ratificar esta votación en menos de 7 días. Mientras tanto, el autor de la propuesta, Máximo Gallo Quintana, exdirector de la Oficina de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem) fue obligado a renunciar a su cargo. En entrevista con Punto Final, Gallo aseguró que nunca se entrevistó con el ministro y que, en la práctica, quien realmente toma las decisiones es su asesor Mario López Tejerina. También explicó que su salida se produjo después de presentar un cronograma para agilizar la formalización de más de 8 mil mineros hasta diciembre del próximo año, pero en el Minem le dijeron que contratarían a empresas privadas para hacer esa tarea. Al indagar sobre el ministro y su asesor, se encontró que el titular del Minem comparte el mismo barrio que el amigo del presidente Jerí y vicepresidente del Congreso, Ilich López, entre otras coincidencias.

BOTS EN CAMPAÑA

Punto Final siempre está explorando el mundo virtual y ha descubierto que el Perú es clave en la industria de granjas de bots. Estas granjas están compuestas por cientos de celulares o placas electrónicas que se controlan desde un único software. Los políticos pueden contratar sus servicios para mejorar su imagen mediante comentarios favorables o para atacar a sus adversarios a través de ejércitos de perfiles falsos. Estas plataformas permiten crear y gestionar cientos de cuentas falsas generadas con inteligencia artificial, capaces de comentar, dar “likes”, seguir perfiles e inflar reproducciones, simulando actividad humana. Para este reportaje, se entrevistó en exclusiva a Dante Oliveros, representante de la empresa Trust Perú, quien explicó cómo venden equipos, cuentas falsas y brindan capacitación para operar estas granjas. En el Perú, no existe actualmente una ley que prohíba directamente el uso de estas granjas, lo que ha convertido al país en un centro regional de producción y venta de estas herramientas, utilizadas incluso en elecciones de otros países.

CLIVER HUAMÁN CONQUISTA ESPAÑA

La pasión por el periodismo y sus sueños no conocen límites. Cliver Huamán, conocido en redes como “Pol Deportes”, se convirtió en sensación luego de viajar 18 horas desde Andahuaylas (Apurímac) para narrar, con un celular prestado, la final de la Copa Libertadores desde un cerro en Ate, Lima, el pasado sábado. Su valentía y dedicación conquistaron los corazones de miles de personas. Hoy, este joven talento ya está en España, listo para transmitir el esperado duelo de la UEFA Champions League entre Real Madrid y Manchester City, que se jugará el miércoles 10 de diciembre en el estadio Santiago Bernabéu en Madrid. Esta gran oportunidad fue posible gracias al programa Arriba Mi Gente de Latina TV y, en especial al apoyo de Santi Lesmes.

