Punto Final: mira los reportajes y resumen del programa de este 19 de julio | VIDEO

Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este domingo 19 de julio de 2026.

LO QUE NOS DEJA LA FIESTA DEL FÚTBOL

La Copa del Mundo dura apenas un mes, pero permanece mucho más tiempo en la memoria. Millones de personas celebraron, sufrieron, discutieron, soñaron y lloraron en cada partido. Fue también el Mundial de las despedidas, con figuras como Leonel Messi, Cristiano Ronaldo y Luka Modric acercándose al final de las carreras mundialistas; y el de las nuevas estrellas que anuncian el futuro del fútbol. Hubo momentos inolvidables, sorpresas que rompieron todos los pronósticos y cifras que reflejan la magnitud del espectáculo. Solo durante los 624 minutos que sumaron las pausas de hidratación se habría recaudado más de 500 millones de dólares en ingresos publicitarios. Pero detrás de los récords y los millones hay algo que ningún balance económico puede medir: la emoción de un hincha. Esta noche, Punto Final nos presenta un recorrido por las historias, los personajes, las sorpresas y los contrastes que dejó la máxima fiesta del futbol.

TERREMOTO A CINCO HORAS DE LIMA

El epicentro del sismo se ubicó en Chongos Bajo, provincia de Chupaca, a 45 minutos de Huancayo, capital de la región Junín, y a aproximadamente cinco horas por carreteras desde Lima. Nuestra corresponsal Zaida Luya fue una de las periodistas en llegar a la zona, donde recogió testimonios e imágenes exclusivas. Tras el movimiento telúrico se reporté un corte del servicio eléctrico en diversos sectores. Mientras esperaban la llegada de la ayuda gubernamental, los vecinos organizaron de apoyo humanitario para auxiliar a los heridos y brindar alimentación a los damnificados.

CONGRESO: PLANILLA DORADA

La Unidad de Investigación de Latina Noticias obtuvo información inédita sobre el verdadero esquema de remuneraciones de los trabajadores del Congreso de la República. Esta noche revelará cómo, mientras millones de peruanos enfrentan jornadas extenuantes y salarios ajustados, en el Parlamento existe un sistema de bonificaciones que permanece lejos del ojo público. Pagos por cierre y ampliación de legislatura, refrigerios, vestimenta, escolaridad (con o sin hijos), vacaciones y otros beneficios extraordinarios incrementan significativamente los ingresos del personal parlamentario, llegando en muchos casos a duplicar o incluso superar ampliamente su salario base. Todo esto ocurre bajo un marcado hermetismo y en un contexto en el que el gasto en planillas del Congreso se ha más que duplicado en apenas cinco años.

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