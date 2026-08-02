Keiko Fujimori y sus primeros cinco días: primeros ministros, cambios de imagen y viajes al interior

A cinco días de haber jurado como presidenta del Perú, Keiko Fujimori ha buscado proyectar tres mensajes simultáneos: el de una mandataria que finalmente llegó al poder, una autoridad que promete restablecer el orden y una jefa de Estado que intenta acercarse a las regiones. Su primera semana de gobierno estuvo marcada por ceremonias oficiales, reuniones ministeriales que terminaron con borradores controversiales y un viaje a Junín, una de las zonas afectadas por un sismo que mató a 6 personas.

La juramentación de Keiko Fujimori

La jornada de juramentación en el Congreso estuvo acompañada por la presencia de mandatarios y representantes internacionales, así como por una protesta de sectores de oposición que mostraron fotografías de las personas asesinadas durante las manifestaciones del 2022-2023 que terminó con el retiro voluntario de los parlamentarios y la molestia de Fujimori mostrada ante cámaras.

Keiko Fujimori recibió la banda presidencial de manos de Miguel Torres, presidente del nuevo Congreso bicameral, en una sesión que duró menos de una hora y que marcó el retorno del fujimorismo a Palacio de Gobierno con una importante presencia parlamentaria.

Tras la ceremonia, la nueva presidenta decidió caminar por las calles y romper parcialmente el protocolo habitual. Durante el recorrido, su equipo tomó varias fotografías con algunos ciudadanos, un gesto que evidencia la importancia que da a la construcción de una narrativa visual desde el inicio de la gestión. Ese mismo día juramentó el nuevo gabinete encabezado por Luis Galarreta, en el que solo dos de las dieciocho carteras fueron asignadas a mujeres.

Los ministros y la seguridad

El segundo día de gobierno estuvo centrado en el ámbito de la seguridad y las Fuerzas Armadas. Fujimori fue reconocida oficialmente como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, presidió el desfile de las delegaciones militares y encabezó el primer Consejo de Ministros. Posteriormente, participó en una ceremonia religiosa en Lince, donde se mostró visiblemente emocionada, y más tarde visitó la tumba de sus padres acompañada por el expresidente ecuatoriano Jamil Mahuad.

Durante esa jornada también respondió preguntas sobre la continuidad del comandante general de la Policía, Óscar Arriola, señalando que esperará la evaluación del ministro del Interior antes de tomar una decisión. Asimismo, defendió la designación de Luis Dyer como ministro de Salud, pese a los cuestionamientos por su cercanía a Fuerza Popular y el APRA y por no provenir del sector médico.

Su primer viaje

El viernes 31 de julio, la presidenta realizó su primer viaje oficial al interior del país y eligió como destino Junín, específicamente el distrito de Chongos Bajo, en la provincia de Chupaca. Llegó en un helicóptero de la Fuerza Aérea junto a los ministros de Vivienda, Defensa y Desarrollo Agrario, donde recibió muestras de bienvenida de la población local. Aunque los primeros días no bastan para definir el rumbo de un gobierno, la secuencia de actos públicos, decisiones y desplazamientos permite identificar las imágenes que el nuevo Ejecutivo intenta instalar en el inicio de su gestión.

MIRA PUTO FINAL DEL 2 DE AGOSTO