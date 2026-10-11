Punto Final: mira los reportajes y resumen del programa de este domingo 11 de octubre | VIDEO

Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este domingo 11 de octubre de 2026.

CASO LICEO NAVAL: NUEVA AGRESIÓN SERÍA POR REPRESALIA

El miércoles 7, una nueva denuncia por presunta agresión ocurrida en las duchas del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, conmocionó al país. El caso involucraba a un estudiante del Liceo Naval internado por la denuncia de agresión sexual ocurrida en un bus, cuando un grupo de escolares regresaba de un partido de fútbol, la tarde del 16 de setiembre. La nueva denuncia se presentó apenas dos días antes de la audiencia judicial convocada para esclarecer los hechos del primer caso. Punto Final tuvo acceso al expediente completo del caso y entrevistó a la familia de uno de los involucrados. En este reportaje, revela elementos que vincularían la segunda denuncia con el caso inicial.

MINERÍA ILEGAL CAPTA TRABAJADORES DE MINERAS FORMALES

En estas imágenes exclusivas se revela cómo se libra la guerra en la selva de Madre de Dios, específicamente en La Pampa, donde esta semana un policía perdió la vida durante un enfrentamiento con mineros ilegales. En el operativo, las autoridades hallaron fusiles de guerra, explosivos y evidencias que apuntarían a la existencia de malos miembros del Ejército y la Policía trabajando para estas organizaciones criminales. Pero esta investigación va más allá. Un nuevo hallazgo enciende las alarmas y conecta a La Pampa con Pataz: trabajadores de empresas mineras formales habrían sido captados para poner sus conocimientos y experiencia al servicio de la extracción ilegal de oro.

ALGAMARCA ¿EL PRÓXIMO PATAZ?

En las montañas de Cajamarca, la minería ilegal avanza y enciende las alarmas. En Algamarca, provincia de Cajabamba, los campamentos se multiplican, decenas de volquetes trasladan mineral rumbo a Trujillo cada semana y nuevas instalaciones evidencian el crecimiento de esta actividad. Después de recorrer la zona e ingresar a los campamentos, Punto Final encontró un territorio agreste, donde el control del Estado parece insuficiente y apenas cuatro policías deben resguardar una vasta extensión de montañas. Las señales están ahí. La actividad crece y la pregunta es inevitable: ¿se está convirtiendo Algamarca en el próximo Pataz, un lugar marcado por la violencia y los enfrentamientos entre mineros ilegales?

LO QUE LA BTS MANÍA NOS DEJÓ

Tres conciertos en Lima, 150 mil entradas vendidas, 200 millones de soles movilizados y una pasión que desbordó los escenarios mucho antes de que BTS llegará al Perú. Jóvenes que esperaron años para verlos, padres que intentan comprender esta devoción y hasta quienes, sin entrada, se acercaron al estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para sentirse parte de un fenómeno capaz de unir generaciones. Es una fiebre que algunos comparan con la que desató Menudo en los años 80. Punto Final se adentró en el universo Army y descubrió, que las pegajosas canciones de estos íconos globales del K-pop son un refugio para los adolescentes y jóvenes. Sus letras comprenden sus inquietudes vinculadas a la salud mental como el miedo al fracaso, la ansiedad y el amor propio.

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