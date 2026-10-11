Rafael Belaunde: “Keiko Fujimori lidera el Comando Unificado contra la inseguridad”

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, afirmó que la presidenta Keiko Fujimori liderará el Comando Unificado entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú contra el crimen organizado. “La presidenta es la que lídera este esfuerzo”, dijo en entrevista con Punto Final.

El titular del Mindef también mencionó que desde el Gobierno deben organizar los criterios entre la PNP, la Fiscalía y el Poder Judicial. “Esa desincronización ha jugado a favor del crimen organizado”, aseveró.

Del total de 1.350 que componen este equipo, 500 son militares. Según Belaunde, el personal se reparte en elementos de las Fuerzas Especiales de la Marina, de la Fuerza Aérea y del Ejercito.

Por otro lado, mencionó que parte de este “engranaje” fue la convocatoria de la jefa de Estado al Consejo Nacional de Inteligencia, el cual no se reunía “hace varios años”. En ese sentido, aseveró que la comunidad de Inteligencia de la Policía, del Ejército y del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) debe estar “sincronizado”.

“Estamos recomponiendo todo el sistema de Inteligencia. Por eso que habiamos pedidos y se nos ha negado, y esperemos que se loge en el Senado, que la Dirección Nacional de Inteligencia pueda volver a conducir operaciones de Inteligencia”, señaló.

EL PAPEL DEL ESCUDO DE LAS AMÉRICAS

Belaunde también dijo que la creación del Comando Unificado tiene relación con la adhesión del Perú al Escudo de las Américas, la inciativa del gobierno de Donald Trump para combatir la inseguridad en el continenten.

“Eso nos va a permitir contar con información de Inteligencia de calidad y oportuna, porque muchas veces tenemos infrmación de Inteligenia, pero no en el tiempo oportuno. Ya cuando llega la información el objetivo de alto valor ya no está en esa localidad”, explicó.

Además, indicó que la responsabilidad política de las acciones de este Comando Unificado recaerá sobre los ministros del Interior y de Defensa, dependiendo del territorio donde se llevan a cabo las acciones.

PRESENTAN PRIMERAS ACCIONES

Keiko Fujimori presentó las primeras acciones del Comando Unificado en el Cuartel General del Ejército, en San Borja, este sábado 10 de octubre. El evento contó con la participación del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; el ministro del Interior, César Astudillo; el ministro de Defensa, Rafael Belaunde; el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de Ejército César Briceño, y el comandante general de la PNP, Fredy López.

La mandataria informó que el Cuartel General del Ejército albergará un centro de control y operaciones desde el cual se dirigirán las intervenciones destinadas a combatir la delincuencia y reforzar la seguridad de la ciudadanía.

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