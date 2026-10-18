Punto Final: mira los reportajes y resumen del programa de este domingo 18 de octubre | VIDEO

Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este domingo 18 de octubre de 2026.

EL MAPA DE LAS RUTAS DE LA MUERTE

La Unidad de Investigación de Latina Noticias ha desarrollado un mapa interactivo que revela dónde se concentra la violencia contra los transportistas en Lima y Callao. Para construir esta herramienta digital, cruzó datos, ubicaciones y registros de atentados que permiten identificar las zonas más golpeadas por los ataques a balazos. En un recorrido por estas rutas, se llegó a avenidas que, en apenas un año, han sido escenarios de más de quince atentados. Pero detrás de cada punto rojo hay una historia de miedo: conductores atacados y pasajeros expuestos a las balas. Hoy, los datos permiten saber dónde disparan. La pregunta que se hace es qué están haciendo las autoridades para detener esta violencia y evitar que estas avenidas sigan convirtiéndose en rutas de la muerte.

“EL JOROBADO” DE ANCÓN I

Punto Final ingresó al penal de máxima seguridad Ancón I, donde permanecen recluidos algunos de los internos considerados de mayor peligrosidad del país; entre ellos, Adam Smith Lucano Cotrina, alias “El Jorobado”, señalado como enemigo de “El Monstruo”. Este interno ha presentado un hábeas corpus con el objetivo de impedir su traslado a otro establecimiento penitenciario de máxima seguridad, ubicado en otra región. Precisamente, ayer, Cristian Ponce Aranda, alias “Muerto”, identificado como presunto cabecilla de la organización criminal La Confederación, fue trasladado junto a otros internos vinculados a la creación de esta red de extorsión a un centro penitenciario ubicado en la puna.

MADRE DENUNCIA AGRESIÓN SEXUAL CONTRA SU HIJA EN COLEGIO

Una nueva denuncia de agresión sexual se ha presentado en un colegio de Talara, en Piura. Allí, Punto Final dialogó en exclusiva con la mamá de la víctima, quien se ratificó en todos los extremos de su acusación y aseguró que su hija también sufría acoso escolar. Durante la investigación, se conoció que la menor de edad había sido ultrajada por un profesor el año pasado. Ante la gravedad de los hechos, el Ministerio Público, los sectores de Educación, de la Mujer, así como la Defensoría del Pueblo han enviado comisiones para intervenir en el caso.