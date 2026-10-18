Lula da Silva y Flávio Bolsonaro protagonizan debate con acusaciones de corrupción previo a segunda vuelta en Brasil

Durante el primer debate televisado de la campaña electoral, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro protagonizaron una discusión protagonizada por acusaciones de corrupción, cuestionamientos familiares y propuestas sobre seguridad durante su primer debate televisado de la campaña, realizado este domingo en São Paulo. El encuentro se produjo a una semana de la segunda vuelta electoral, prevista para el 25 de octubre.

El debate congregó a 5,4 millones de espectadores y estuvo dominado por los ataques entre ambos candidatos, quienes no participaron en los debates televisados antes de la primera vuelta. En esa etapa, Flávio Bolsonaro obtuvo dos puntos más que el actual mandatario.

El senador adoptó una postura confrontacional desde el inicio, mientras que Lula tuvo dificultades para responder durante los primeros minutos. Posteriormente, el presidente pasó a la ofensiva y dirigió sus críticas hacia los cuestionamientos por presunta corrupción que involucran a la familia Bolsonaro y sus vínculos internacionales, incluido el acercamiento a Donald Trump.

SEGURIDAD Y CORRUPCIÓN CENTRAN LOS ATAQUES

La seguridad pública fue uno de los principales temas de discusión. Flávio Bolsonaro defendió una política de mano dura contra el crimen organizado y el llamado “narcoterrorismo”, además de proponer que los menores que cometan delitos graves sean juzgados como adultos. También afirmó que el 73% de los presos vota por el Partido de los Trabajadores (PT), agrupación de Lula.

El presidente respondió con ironía y cuestionó al senador por su intervención en favor de un policía acusado de matar a una niña de cinco años en 2021. Asimismo, defendió su propuesta de reforma constitucional para otorgar al Gobierno federal mayores atribuciones en la lucha contra el crimen organizado.

Las acusaciones de corrupción también enfrentaron a los candidatos. Lula fue consultado por las investigaciones relacionadas con su hijo mayor, Lulinha, y sostuvo que la Policía Federal debe continuar las pesquisas con independencia. En respuesta, señaló al senador por una investigación vinculada con la financiación de Dark Horse, una película sobre Jair Bolsonaro, y el propietario del Banco Master, Daniel Vorcaro.

El mandatario propuso que ambos hicieran públicas sus cuentas bancarias y conversaciones telefónicas para que la ciudadanía evaluara sus actuaciones. Flávio Bolsonaro no aceptó el desafío.

ECONOMÍA Y ALIANZAS INTERNACIONALES

Lula también cuestionó a Bolsonaro por no precisar el destino de los 134 millones de reales que, según el debate, se habrían destinado a financiar la película sobre su padre. Además, le pidió comprometerse a mantener la reducción de la jornada laboral recientemente aprobada. El senador respondió afirmativamente después de varias insistencias.

En sus intervenciones finales, el candidato conservador priorizó la economía familiar y la seguridad, y prometió crear un Ministerio de la Prosperidad. Lula, por su parte, defendió la gestión económica de su Gobierno y la industria estatal, aunque dedicó parte de su tiempo a asuntos técnicos.

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