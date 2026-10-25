Punto Final: mira los reportajes y resumen del programa de este domingo 25 de octubre | VIDEO
Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este domingo 25 de octubre de 2026.
EL JOROBADO Y OTROS 7 : OPERATIVO DE ALTO RIESGO
Punto Final regresó al de máxima seguridad Ancón I para registrar el traslado de ocho internos señalados por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales, extorsiones y sicariato. Esta vez, Adam Smith Lucano Cotrina, alias “El Jorobado” no pudo esquivar a nuestra cámara y respondió a las acusaciones que lo vinculan con la red criminal que atemorizaba a los transportistas de Lima norte. Pero no fue el único, también habló Jonhairo, el policía que traicionó el uniforme y terminó trabajando para “El Monstruo” y otros peligrosos delincuentes. Hubo resistencia, reclamos y cuestionamientos a la reubicación. Sin embargo, el operativo continuó bajo estrictas medidas de seguridad, incluso por vía aérea hasta su destino final: Challapalca.
MI PRIMER VIAJE
Uno de los principales problemas del actual Congreso es alcanzar consensos para aprobar leyes. Sin embargo, cuando se trata de viajar al extranjero, las diferencias políticas quedan de lado. Senadores y diputados de distintas bancadas han salido del país para participar en foros, seminarios, encuentros políticos y hasta reuniones en China. Algunos aseguran que fueron invitados y que los organizadores cubrieron todos los gastos. Otros no recuerdan los permisos que solicitaron, ofrecen explicaciones poco claras o simplemente prefieren guardar silencio. Para ello, se accedió, en exclusiva, a documentos que revelan la intensa agenda de viajes internacionales de los primeros meses del nuevo Congreso bicameral. Una investigación que pone especial atención en dos viajes a China, uno que se conocía y otro que se mantenía en secreto hasta hoy.
SHINO: BAJO LA LUPA
Una mina señalada por graves impactos ambientales, millones de soles en recursos públicos para su remediación y un ministro que antes trabajó para la empresa involucrada. La transferencia de fondos para el cierre de la unidad minera Florencia-Tucari, en Moquegua, abre interrogantes sobre las obligaciones pendientes de Aruntani y un posible conflicto de intereses por los vínculos profesionales de Guillermo Shino con la compañía. ¿Por qué se priorizó este proyecto y quién asumirá finalmente los costos de la remediación?
POLICÍAS TERNA ENFRENTAN OTRA DENUNCIA
Seis policías del Grupo Terna fueron detenidos el sábado pasado, acusados de presuntamente de extorsionar y robar a un comerciante y a su familia en Los Olivos. Según la denuncia de Moisés Sánchez Roncal, los agentes ingresaron a su vivienda, coaccionaron a su esposa y sustrajeron 6 mil soles. Pero no sería el único caso. Alipio Vidalón Quintero y su familia acusan a los mismos policías de presuntamente sembrarle droga, secuestrarlo y sustraerle 40 mil soles durante una intervención en San Juan de Lurigancho, en enero. Vidalón permaneció nueve meses en prisión preventiva y actualmente afronta el proceso en libertad. Sus parientes sostienen que es inocente y denuniaron a los policías por presunto robo y secuestro.