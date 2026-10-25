Punto Final: mira los reportajes y resumen del programa de este domingo 25 de octubre | VIDEO

Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este domingo 25 de octubre de 2026.

EMPRESARIA ABANDONA EL PAÍS TRAS 7 ATENTADOS La empresaria Paola Atanasio tuvo que cerrar su negocio y abandonar el Perú luego de recibir amenazas de muerte y que criminales lanzaran granadas y dispararan contra su local. Detrás de estas acciones se encuentra la banda criminal ‘Los Mexicanos’, que exige hasta 100 mil soles por cobro de cupos a comerciantes del Centro de Lima. Las represalias de esta organización se intensificaron con seis atentados, luego de que la víctima decidiera denunciar los hechos ante las autoridades. ¿TODO POR EL NIÑO? La amenaza de un Fenómeno el Niño extraordinario vuelve a poner en alerta al país. En Tumbes y Piura, las precipitaciones alcanzan niveles hasta 50 veces superiores a los registrados en años anteriores. Y esto podría ser apenas el comienzo. Entre enero y marzo, el impacto podría intensificarse, coincidiendo con la temporada de lluvias. Ante este escenario, Punto Final recorrió las zonas de riesgo en Lima para conocer cómo se prepara la gente frente a lo que se viene. La demanda de calaminas resistentes y pinturas impermeabilizantes va en aumento: sus ventas se han incrementado hasta en un 60%, según se pudo constatar. Pero la prevención no termina en los techos. Diques sin mantenimiento y quebradas utilizadas como botadores de desmontes evidencian los riesgos que aún persisten.

EL JOROBADO Y OTROS 7 : OPERATIVO DE ALTO RIESGO

Punto Final regresó al de máxima seguridad Ancón I para registrar el traslado de ocho internos señalados por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales, extorsiones y sicariato. Esta vez, Adam Smith Lucano Cotrina, alias “El Jorobado” no pudo esquivar a nuestra cámara y respondió a las acusaciones que lo vinculan con la red criminal que atemorizaba a los transportistas de Lima norte. Pero no fue el único, también habló Jonhairo, el policía que traicionó el uniforme y terminó trabajando para “El Monstruo” y otros peligrosos delincuentes. Hubo resistencia, reclamos y cuestionamientos a la reubicación. Sin embargo, el operativo continuó bajo estrictas medidas de seguridad, incluso por vía aérea hasta su destino final: Challapalca.

MI PRIMER VIAJE

Uno de los principales problemas del actual Congreso es alcanzar consensos para aprobar leyes. Sin embargo, cuando se trata de viajar al extranjero, las diferencias políticas quedan de lado. Senadores y diputados de distintas bancadas han salido del país para participar en foros, seminarios, encuentros políticos y hasta reuniones en China. Algunos aseguran que fueron invitados y que los organizadores cubrieron todos los gastos. Otros no recuerdan los permisos que solicitaron, ofrecen explicaciones poco claras o simplemente prefieren guardar silencio. Para ello, se accedió, en exclusiva, a documentos que revelan la intensa agenda de viajes internacionales de los primeros meses del nuevo Congreso bicameral. Una investigación que pone especial atención en dos viajes a China, uno que se conocía y otro que se mantenía en secreto hasta hoy.

SHINO: BAJO LA LUPA

Una mina señalada por graves impactos ambientales, millones de soles en recursos públicos para su remediación y un ministro que antes trabajó para la empresa involucrada. La transferencia de fondos para el cierre de la unidad minera Florencia-Tucari, en Moquegua, abre interrogantes sobre las obligaciones pendientes de Aruntani y un posible conflicto de intereses por los vínculos profesionales de Guillermo Shino con la compañía. ¿Por qué se priorizó este proyecto y quién asumirá finalmente los costos de la remediación?