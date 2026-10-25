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Guillermo Shinno firmó S/ 6,6 millones para cierre de mina de su exempresa Aruntani cuestionada por conflicto de intereses

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rcubbin@latina.pe
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La transferencia de S/ 6,6 millones de recursos públicos para financiar estudios destinados a modificar el plan de cierre de la unidad minera Florencia-Tucari, propiedad de Aruntani S.A.C., ha generado cuestionamientos debido a que la resolución ministerial lleva la firma del actual ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní, quien tuvo un vínculo laboral con la empresa. 

Shinno fue nombrado ministro el 28 de julio de este año y anteriormente se desempeñó como gerente general de Aruntani entre 2019 y 2022. Además, estuvo vinculado al grupo empresarial Apucorp. En mayo de 2025, cuando aún mantenía vínculos con el sector minero privado, defendió ante el Tribunal Constitucional la posición de la compañía respecto a cuestionamientos ambientales.

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