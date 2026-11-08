Punto Final: mira los reportajes y resumen del programa de este domingo 8 de noviembre | VIDEO

Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este domingo 8 de noviembre de 2026.

LEÓN XIV : EL CAMINO DE REGRESO A L PERÚ

El Papa León XIV emprendió el viaje más largo de su pontificado: doce días, tres países y diez ciudades de Sudamérica. Su primera parada fue Uruguay, un país donde la mayoría de la población no profesa ninguna religión, pero que lo recibió con multitudes y muestras de afecto. Allí habló de salud, soledad, inteligencia artificial y familia. Ahora continúa hacia Argentina y, después, llegará al Perú, la tierra donde fue misionero, obispo y donde dejó parte de su corazón.

DE JUAN PABLO II A LEÓN XIV: LOS MENSAJES AL PERÚ

Mientras se ultiman los preparativos para la llegada del Papa peruano, crece la expectativa por el mensaje que León XIV pueda dirigirle a un país cuya historia, problemas, posibilidades y gente conoce de cerca. No será la primera vez que un pontífice aprovecha su visita para poner sobre la mesa los temas que nos agobian. Juan Pablo II alzó la voz frente al terrorismo y la pobreza. Francisco denunció la corrupción, la minería ilegal, la trata de personas y la violencia. Problemas que, en algunos casos, todavía siguen marcando nuestra realidad.

LOS RECURSOS DE LA JEFA

En el Congreso de la República, la oficina de Recursos Humanos debería garantizar la transparencia y el correcto manejo del personal. Sin embargo, hoy está en el centro de una historia que plantea serias interrogantes. Roberto Ramírez revela que Sonia Polino, jefa de esa oficina, contrató a la esposa del abogado que asumió la defensa de su propio hijo, apenas tres meses después de que este fuera detenido. Una contratación que llama la atención por un detalle adicional: la trabajadora ingresó al área que depende directamente de la jefatura de Recursos Humanos. ¿Estamos ante un conflicto de intereses? Veamos los detalles de este reportaje.

¿QUIÉN PROTEGE A GLORIA?

El reportaje que presenta Rodrigo Curz nos acerca a una realidad que viven muchos adultos mayores: la soledad puede convertirlos en personas especialmente vulnerables. La historia de Gloria Schroth Montoya, de 91 años, es una muestra de ello. Hoy, su patrimonio está en manos de un hombre al que ella misma denuncio años atrás por presunta estafa y por haberla obligado a firmar un poder judicial. Un tramitador de pensiones, que obtuvo un poder notarial que le permite administrar y disponer de las propiedades de Gloria. Su único sobrino, que vive en el extranjero, pide ayuda para rescatar a su tía, que -según los vecinos– vive en medio de hombres desconocidos en su propio departamento.

VIDEO RECOMENDADO: