Punto Final: reportajes y resumen del programa de este domingo 01 de febrero

Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa de la semana en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este 01 de febrero de 2026.

CARA A CARA CON ‘ EL MONSTRUO’

Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’ regresó a nuestro país tras una operación internacional conjunta entre la Policía Nacional del Perú y la Policía de Paraguay. A casi tres meses de su captura, y ante evidencias de una posible fuga desde el penal La Emboscada cerca de Asunción, las autoridades adelantaron su extradición. Punto Final fue el único medio peruano que acompañó, paso a paso, el traslado del cabecilla de ‘Los Injertos del Cono Norte’ desde Paraguay hasta a nuestro país. María Horna y su camarógrafo Jorge Ramírez estuvieron cara a cara con ‘El Monstruo’ y fueron testigos exclusivos de su retorno. El criminal que convirtió Lima Norte en un escenario de muerte y terror ya está recluido en la Base Naval del Callao, donde afrontará el proceso judicial por secuestro, extorsión y otros graves delitos.

HABLA LA VÍCTIMA DE ‘ EL MONSTRUO’

Uno de los casos más impactantes que puso los reflectores al delincuente Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, fue el secuestro de Jackeline Janina Salazar Flores. La dueña de gimnasios fue raptada el 13 de mayo del 2024 cuando salía de su local ubicado en el distrito de Los Olivos. Durante los 11 días, los secuaces de ‘El Monstruo’ la mantuvieron en cautiverio, sometiéndola a constantes torturas psicológicas mientras exigían un rescate millonario. María Horna entrevistó a Jackeline, quien relató los terribles momentos que vivió durante su secuestro. La víctima expresó su deseo de que su testimonio sea conocido, con el fin de que las autoridades actúen con firmeza y no tengan piedad con quien causó tanto dolor a ella, a otras víctimas y a sus familias.

NUEVOS DETALLES DE REUNIÓN DE JERÍ EN EL CHIFA

El presidente de la República, José Jerí, declaró en calidad de investigado por el caso “Chifagate” ante el Fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, en Palacio de Gobierno, el viernes 30 de enero. Durante esta diligencia, en la que respondió 30 preguntas y aceptó entregar el registro de sus llamadas, se enmarca la investigación preliminar fiscal por presunto patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias, derivado de sus reuniones no registradas con el empresario chino como Zhihua Yang, conocido como “Johnny” en el chifa de la avenida San Luis, en San Borja, hecho que inicialmente revelado por este programa. Asimismo, Harold Moreno, autor de la investigación original, obtuvo nuevos y relevantes detalles sobre aquella reunión, a la que el mandatario acudió encapuchado y con morral la noche del 26 de diciembre.

ESCASEZ Y GASTOS SO S PECHOSOS EN EL HOSPITAL SABOGAL

Desde hace meses hemos publicado reportajes que evidencian la mala gestión en Essalud, cuyo presidente del directorio, Segundo Acho Mego, ocupa el cargo desde marzo del año pasado, durante el Gobierno de Dina Boluarte. En el 2025, esta entidad contó con un presupuesto superior a 17,400 millones de soles, pero la atención a los más de 13 millones de asegurados ha sido y sigue siendo deficiente. Hemos mostrado, por ejemplo, cómo Incor dejó de ser el hospital emblema. Rodrigo Cruz nos presentará la situación actual del hospital Alberto Sabogal, la red más importante de Essalud en el Callao: pacientes sin medicamentos y médicos sin equipos ni insumos, Mientras tanto, la gerencia del Sabogal destinaba recursos a 105 contrataciones para mejorar su oficina y la fachada, recurriendo, curiosamente a empresas fantasmas.

