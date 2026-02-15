Punto Final: reportajes y resumen del programa de este domingo 15 de febrero

Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa de la semana en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este 15 de febrero de 2026.

ASÍ SIGUIERON A ANDREA VIDAL

Esta semana, el caso por el homicidio de la extrabajadora parlamentaria Andrea Jazmín Vidal Gómez volvió a ocupar las portadas. Se informó que la Fiscalía de Trata de Personas archivó la investigación sobre la presunta red de prostitución en el Congreso, debido a que ninguna persona se declaró víctima. Asimismo, el Quinto despacho de la Fiscalía Penal de La Victoria solicitó al Poder Judicial la detención preliminar por 7 días de 5 personas presuntamente vinculadas al crimen. Dos de ellas ya fueron detenidas y aportaron información relevante, mientras que las otras 3 continúan prófugas. Entre estas, la pareja de Andrea, Rodrigo Falcón Cortavarría, quien salió del Perú con destino a Colombia el pasado 29 de diciembre. María Horna accedió al documento judicial y en exclusiva a las imágenes de cámaras de seguridad que permitieron reconstruir la ruta del taxi que trasladó a Andrea Vidal desde la casa de su pareja, en San Miguel, hasta la casa de sus padres, en La Victoria. En los registros se observa que un vehículo que condujo al sicario, la siguió desde que el momento en que abordó el taxi.

ESSALUD: LOS ROSTROS DEL CAOS

Tras los dos reportajes de este programa sobre desabastecimiento de medicamentos y gastos sospechosos, la Fiscalía y la Contraloría han intervenido varios hospitales de Essalud para investigar lo que ocurre en su interior. Sin embargo, los funcionarios responsables actúan como si nada hubiera pasado, y el Ejecutivo no ha removido a ninguno de los encargados de manejar el dinero de más de 13 millones de asegurados. Rodrigo Cruz continúo con su investigación y ahora nos muestra los rostros del caos. Regresó al hospital Alberto Sabogal y descubrió que uno de los proveedores está vinculado a una funcionaria de alto cargo en la Red de Essalud en La Libertad. También encontró que otra proveedora de medicamentos, según sus vecinos, vende verduras en un mercado de Comas. Además, accedió a un informe reciente de la Contraloría que revela sobrecostos de más de 3,4 millones en 122 medicamentos, desabastecimiento de 155 productos y deudas por más de seis millones. Todos los personajes de esta red de irregularidades están vinculados al mismo partido: Alianza para el Progreso.

LOS VIAJES DE JERÍ Y SUS FUNCIONARIAS

La Fiscalía de la Nación abrió investigación preliminar contra el presidente encargado José Jerí por presunto tráfico de influencias agravado. El fiscal interino Tomás Gálvez tomará su declaración el próximo 2 de marzo, en relación con las contrataciones de mujeres en Palacio de Gobierno luego de reunirse con el mandatario. En este contexto, la Unidad de Investigación de Latina Noticias accedió a los registros de 34 viajes que Jerí ha realizado en sus 4 meses de gestión, y descubrió que estas mismas jóvenes lo acompañaron apenas días después de firmar sus contratos FAG (Fondo de Apoyo Gerencial), un mecanismo de contratación cuyo pago proviene de un fondo especial y y no sigue la escala salarial tradicional del sector público. Roberto Ramírez entrevistó al jefe de la Oficina de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial para detallar la dinámica de estos viajes y contrataciones. Es una semana complicada para el presidente, ya que el Congreso convocó a un plano extraordinario para el martes 17 a las 10am donde se debatirá la moción de censura en su contra.

8 MENORES FUGARON DEL ALBERGUE DE CANDIDATA

El refugio La Casa del Padre, fundado en 2017 por la congresista y pastora Milagros Jáuregui de Aguayo, enfrenta investigaciones tras la difusión de fotos de menores embarazadas y sus hijos en un evento religioso. Aunque Jáuregui asegura haber dejado la administración en el 2021, su imagen sigue asociada al centro. Harold Moreno descubrió que la congresista y candidata al Senado por Renovación Popular visitaba el centro administrado por su familia como parte de sus actividades oficiales y compartía las imágenes en sus redes sociales. Vecinos del albergue denunciaron escapes de adolescentes, deficiencias en la infraestructura y la muerte de una menor, mientras un exempleado fue despedido por presuntos acercamientos indebidos a las internas. Un vocero del Ministerio de la Mujer confirmó ocho fugas en los últimos años y anunció el retiro progresivo de las 36 residentes.

MI PRIMER VOTO

En abril, más de dos millones de jóvenes peruanos marcarán una cédula de sufragio por primera vez. Pero antes que electores, son estudiantes, trabajadores, emprendedores, creadores de contenido, hijos de una generación golpeada por la crisis política, la pandemia y recesión económica. En el Perú, más de medio millón de ciudadanos cumplen 18 años cada año. Es la generación que creció con redes sociales, que atravesó el encierro del COVID-19 en plena adolescencia y que ha visto cambiar presidentes con más rapidez que las tendencias en TikTok. Jorge Dett salió en busca de esos nuevos votantes no para preguntarles por quién votarán, sino para descubrir quiénes son: qué les preocupa, en qué trabajan, si sueñan con quedarse en el país o con irse, si confían en las instituciones y en qué creen. Esta es la primera entrega de una radiografía de los nuevos votantes. Una generación que no solo estrena DNI, sino también su propia voz.

