Punto Final: reportajes y resumen del programa de este domingo 16 de noviembre

Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa de la semana en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este 16 de noviembre de 2025.

EL SICARIO DE LA SIBERIA

En el Callao, una nueva ola de violencia sacude las calles por el control de las rutas de transporte público. Dos organizaciones criminales: “Perú Unido” y “Los Chukis de la Siberia” han convertido al primer puerto del país en un verdadero escenario de guerra por el dominio de las extorsiones en paraderos de transporte. Según las autoridades, cada paradero les genera hasta 60 mil soles mensuales ganancias ilegales. Estas bandas no dudan en usar a menores de edad para ejecutar sus órdenes. Jóvenes que, al alcanzar la mayoría de edad, ya acumulan una mala reputación por el número de víctimas a su haber. Uno de ellos es Alexis Moya Pechón, de apenas 18 años, conocido como “el sicario de la Siberia”. Moya Pechón no solo ha estado vinculado al sicariato, sino que también se dedica a reclutar menores para formar lo que él llama “La nueva generación de gatilleros”. Hace unos días, fue capturado por la División de Crimen Organizado. Punto Final ha investigado su vida y ha tenido acceso a imágenes de las cámaras de seguridad del Callao que registran parte de su historial delictivo.

PISTOLAS ELECTROSHOCK PARA SERENOS

En la mayoría de los distritos de Lima, hay más serenos que policías. Incluso en distritos como Surco, la diferencia es abismal: más de 1000 serenos frente a poco más de 200 policías para proteger a 426 mil vecinos. En los distritos más poblados, la situación resulta aún más alarmante. Por eso, los serenos ahora serán armados, aunque únicamente con armas no letales. Esta semana, el Ministerio del Interior actualizó el reglamento del Servicio de Serenazgo mediante el Decreto Supremo 015-2025, que autoriza el uso de pistolas eléctricas o de electrochoque (tasers). Para su empleo, los serenos deberán portar cámaras corporales que registren cada intervención. Sin embargo, recién en 60 días se publicará la guía que establecerá el modelo, tipo y condiciones de uso de estas armas. Punto Final revisó el tema con especialistas, alcaldes y los propios serenos, explorando cómo debería implementarse esta medida en los distritos limeños.

EL ALTO MANDO SE VA EN COCHE

En agosto, revelamos que la Policía había realizado algunos movimientos internos en su presupuesto para adquirir vehículos de marcas o modelos lujosos destinados a tenientes generales, generales y coroneles, quienes incluso pueden conservarlos al pasar al retiro. Esta semana, Punto Final accedió en exclusiva a un informe de la Contraloría sobre esta polémica compra. El órgano de control detectó irregularidades sobre el origen del proceso, como el cambio injustificado de las características iniciales, de vehículos tipo sedán a camionetas suv, para los altos mandos. También, se utilizaron montos superiores a los que ofrecen las propias casas automotrices y se descartó una propuesta más económica que la de Audi debido únicamente a la llanta de repuesto. En total, la Policía gastó 18 millones de soles en 177 vehículos, mientras que los techos de varias comisarías se caen por falta de dinero para su mantenimiento. La entrega de los autos destinados a los coroneles se realizó el jueves y viernes de manera reservada.

EL ROL DE SHICA

Desde el inicio del Gobierno de José Jerí, una de las figuras que más ha destacado públicamente es Lesly Nadir Shica Seguil, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, de 32 años. La hemos visto en visitas a comisarías en la madrugada, en frecuentes anuncios de su sector y de otros, así como en actividades realizadas en Palacio de Gobierno. El jueves, por ejemplo, celebró el cumpleaños número 39 del presidente en una olla común en Comas. Sin embargo, Lesly Shica no es nueva en la administración pública ni en la política. Fue candidata al Congreso por APP en el año 2020 y ha trabajado en diversas entidades del Estado, aunque su trayectoria más prolongada ha sido en el MIDIS, donde hoy es ministra. Precisamente, la Unidad de Investigación de Latina Noticias accedió, mediante solicitudes de información pública, a los correos electrónicos de la entidad que mantuvo con Julio Demartini, cuando este era ministro y ella se desempeñaba como asesora. Lo relevante de estos correos es que nos permiten delinear con mayor claridad su perfil y el rol que realmente cumplía en esa institución durante el gobierno de Dina Boluarte.

WAYKI OSCORIMA, ¿EL ESTADIO PARA LOS BOLIVARIANOS?

Nuevamente, el wayki Wilfredo Oscorima está bajo la lupa de la Contraloría y la Fiscalía. Esta vez por la reconstrucción del estadio Cuna de la Libertad Americana en Ayacucho. Recordemos que, en medio del escándalo de los Rolex, la entonces presidenta Dina Boluarte anunció la transferencia de recursos al gobierno regional de Ayacucho para que el complejo deportivo sirviera como sede de los Juegos Bolivarianos 2025. A 6 días del inicio de la competencia, con delegaciones de varios países en camino, el estadio, conocido como Cumaná, aún no está listo ni lo estará para el sábado 22. Punto Final tuvo acceso en exclusiva a un informe de Contraloría que revela que hasta julio, la mega obra apenas registraba un avance del 18%, mientras el presupuesto ya había alcanzado los 422 millones de soles. Además, se detectaron múltiples irregularidades que llevaron a la Contraloría a recomendar a la Fiscalía abrir una investigación penal contra 15 personas, entre ellas al propio gobernador Oscorima y su gerente general Eduardo Huacoto Díaz, quien se perfila como candidato a la gobernación de Ayacucho por APP.

